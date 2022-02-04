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Экономика

Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые более чем за семь лет

Ведомости

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent сегодня в 17.35 мск впервые с октября 2014 г. превысила порог в $93 за баррель и продолжила расти. К 18.17 мск она достигла $93,69 за баррель, следует из данных биржи ICE. 

Таким образом, за день котировки выросли более чем на 2,2%. Марка приближается к рекордным значениям более чем семилетней давности. На пике в октябре 2014 г. Brent торговалась на уровне $96,23 за баррель. 

Аналогичным образом дорожает нефть марки WTI. Цена ее мартовского фьючерса сегодня превысила $93 за баррель после $90,16 на открытии торгов. На пике в 18.17 мск она составила $93,17. Это рекордный показатель с сентября 2014 г. 

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отметил, что на фоне угрозы дефицита нефти, связанного с проблемами с наращиванием предложения и ростом спроса, рынок остро реагирует на любые драйверы подорожания энергоносителей. 

«На этот раз таковым выступило похолодание и сильные снегопады в нескольких американских штатах, для которых не свойственна подобная погода, — Техас, Арканзас, Теннеси. Это вызвало опасения возможной остановки нефтедобычи в регионе», — сказал он.

Ранее, 2 февраля, министры ОПЕК+ одобрили увеличение добычи нефти в марте на плановые 400 000 баррелей в сутки (б/с). В январском отчете ОПЕК прогноз по росту спроса на нефть в 2022 г. оставили без изменений (на уровне 4,2 млн б/с) на фоне умеренного восстановления мировой экономики. В то же время 1 февраля технический комитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по профициту на рынке с 1,4 млн б/с до 1,3 млн б/с.

С августа прошлого года участники соглашения ежемесячно наращивают добычу нефти на 400 000 б/с, чтобы нивелировать снижение объемов производства из-за пандемии. Министры собираются каждый месяц, чтобы сохранить или пересмотреть параметры сделки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных