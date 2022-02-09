Песков назвал ситуацию на рынках «нежелательным спутником» напряженности вокруг Украины

«Вот эта напряженность проецируется на настроения и на рынках, и на биржах — и нашей страны, и других. Биржи и рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма чутко. Скажем так, падения сменяются подъемами и т. д. То есть такая повышенная волатильность, да, она, наверное, является нежеланным спутником той самой напряженности, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — сказал он.