Песков назвал ситуацию на рынках «нежелательным спутником» напряженности вокруг Украины
Напряженность вокруг ситуации с Украиной несет в себе экономические риски и провоцирует повышенную волатильность на фондовых рынках, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Вот эта напряженность проецируется на настроения и на рынках, и на биржах — и нашей страны, и других. Биржи и рынки везде в Европе реагируют весьма и весьма чутко. Скажем так, падения сменяются подъемами и т. д. То есть такая повышенная волатильность, да, она, наверное, является нежеланным спутником той самой напряженности, с которой нам сейчас приходится сталкиваться», — сказал он.
Песков отметил, что со стороны западных стран поступают противоречивые заявления относительно санкций, которые якобы необходимо ввести против России за вторжение на Украину. Одни государства считают, что ограничительные меры должны быть превентивными, другие — что этого не следует делать «без той самой эфемерной агрессии России по отношению к Украине», поскольку тогда санкции потеряют сдерживающий эффект.
Пресс-секретарь президента резюмировал, что западные страны пока сами не определились со своим решением. «Элементы непредсказуемости здесь налицо — это факт», — добавил Песков.
Вчера международное рейтинговое агентство Fitch сообщило, что антироссийские санкции, которые могут ввести западные страны в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут оказать негативное влияние на суверенный рейтинг и банковский сектор России. В частности, меры Запада способны ограничить возможность проведения платежей в иностранной валюте, подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России или затруднить обслуживание долга, полагают аналитики.
Москва неоднократно говорила, что никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Сосредоточение российского военного контингента вблизи украинских границ в Кремле и Министерстве иностранных дел связали с проведением учений. При этом Песков и МИД говорили, что Россия вправе перемещать войска по своей территории по собственному усмотрению.