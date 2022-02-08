Fitch оценило влияние возможных жестких санкций на российскую экономику

Согласно базовому сценарию Fitch, который не предполагает полномасштабного вторжения России на Украину, новые санкции не будут достаточно жесткими, чтобы привести к негативным рейтинговым действиям. При этом сценарии более вероятны санкции, связанные с запретом сделок на вторичном рынке госдолга для американских инвесторов, а также дополнительные рестрикции в отношении высокопоставленных чиновников, государственных учреждений и активов бизнесменов. При этом, отмечают аналитики, такие санкции вряд ли повлияют на рейтинги с учетом укрепления макроэкономической политики России с 2015 г. и создания крупных внешних и фискальных резервов.