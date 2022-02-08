Fitch оценило влияние возможных жестких санкций на российскую экономику
Антироссийские санкции, которые могут ввести западные страны в случае эскалации ситуации вокруг Украины, могут оказать негативное влияние на суверенный рейтинг и банковский сектор, считает международное рейтинговое агентство Fitch.
«Жесткие санкции в отношении РФ могут иметь негативные последствия для суверенного рейтинга и банков», — отметили в агентстве. В случае суверенных рейтингов все будет зависеть от способности санкций подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность России или затруднить обслуживание долга. На рейтинги банков могут повлиять санкции, которые ограничат возможность проведения платежей в иностранной валюте.
Согласно базовому сценарию Fitch, который не предполагает полномасштабного вторжения России на Украину, новые санкции не будут достаточно жесткими, чтобы привести к негативным рейтинговым действиям. При этом сценарии более вероятны санкции, связанные с запретом сделок на вторичном рынке госдолга для американских инвесторов, а также дополнительные рестрикции в отношении высокопоставленных чиновников, государственных учреждений и активов бизнесменов. При этом, отмечают аналитики, такие санкции вряд ли повлияют на рейтинги с учетом укрепления макроэкономической политики России с 2015 г. и создания крупных внешних и фискальных резервов.
В то же время возросшие риски вокруг ситуации на Украине и законопроект сенатора США Боба Менендеса, предусматривающий масштабные санкции в отношении высших российских правительственных чиновников и крупнейших банков, «подчеркивают возможность реализации негативного сценария» с жесткими санкциями, говорится в обзоре агентства.
Наибольшее влияние на платежеспособность банковского сектора, по оценке Fitch, могут оказать санкции, ограничивающие возможность крупных государственных банков совершать платежи в иностранной валюте, особенно запрет на долларовые транзакции. Отключение от международной платежной системы SWIFT, о возможности которого говорили официальные лица в США и Евросоюзе, также приведет к значительным сбоям в краткосрочной перспективе, однако такая мера не включена в базовый сценарий Fitch, поскольку она будет препятствовать погашению задолженности перед иностранными кредиторами. В агентстве считают более вероятным введение санкций в отношении менее системно значимых банков.
Влияние жестких санкций на рейтинги российских банков будет зависеть от их формулировки, в том числе от того, смогут ли платежи кредиторам осуществляться через альтернативные платежные системы и не попавшие под ограничения банки. В Fitch допустили, что в случае введения таких санкций рейтинги банков будут помещены в список на пересмотр с возможностью понижения.
США и Евросоюз неоднократно предупреждали Россию, что введут масштабные санкции в случае вторжения на Украину. По данным американского военного командования, на границе с республикой сосредоточено около 100 000 российских военнослужащих, в России эту цифру не подтверждают. В Кремле неоднократно отрицали планы военной агрессии. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров ранее допустил, что реакция западных стран на ситуацию вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений.