Чистый отток капитала из России в январе вырос в 1,4 раза
Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2022 г. вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил $12,8 млрд, следует из предварительных данных Центробанка. В январе 2021 г. этот показатель находился на уровне $9 млрд.
Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами, говорится в комментарии ЦБ. По итогам 2021 г. чистый вывоз капитала вырос в 1,4 раза по сравнению с 2020 г. и составил $72 млрд.
По данным ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса России в январе 2022 г. достиг исторического максимума — $19 млрд. По сравнению с январем 2021 г. он вырос более чем в два раза, согласно предварительной оценке. Рост этого показателя регулятор объяснил увеличением экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта.
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе 2022 г. составило $21,4 млрд — это в 2,4 раза больше по сравнению с $9 млрд в январе прошлого года.
В октябре ЦБ прогнозировал, что в 2022 г. при средней цене нефти $65 за баррель профицит текущего счета сложится в размере $111 млрд, внешнеторговый профицит — $205 млрд, отток капитала — $65 млрд. Обновленный прогноз будет опубликован в пятницу, 11 февраля.