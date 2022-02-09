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Экономика

Чистый отток капитала из России в январе вырос в 1,4 раза

Ведомости

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе 2022 г. вырос на 42% по сравнению с январем прошлого года и составил $12,8 млрд, следует из предварительных данных Центробанка. В январе 2021 г. этот показатель находился на уровне $9 млрд.

Положительное сальдо финансовых операций частного сектора сложилось вследствие наращивания иностранных активов прочими секторами при некотором снижении их обязательств перед нерезидентами, говорится в комментарии ЦБ. По итогам 2021 г. чистый вывоз капитала вырос в 1,4 раза по сравнению с 2020 г. и составил $72 млрд.

По данным ЦБ, профицит текущего счета платежного баланса России в январе 2022 г. достиг исторического максимума — $19 млрд. По сравнению с январем 2021 г. он вырос более чем в два раза, согласно предварительной оценке. Рост этого показателя регулятор объяснил увеличением экспорта товаров под воздействием благоприятной ценовой конъюнктуры при значительно меньших темпах увеличения импорта.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе 2022 г. составило $21,4 млрд — это в 2,4 раза больше по сравнению с $9 млрд в январе прошлого года.

В октябре ЦБ прогнозировал, что в 2022 г. при средней цене нефти $65 за баррель профицит текущего счета сложится в размере $111 млрд, внешнеторговый профицит — $205 млрд, отток капитала — $65 млрд. Обновленный прогноз будет опубликован в пятницу, 11 февраля.

Ранее по теме: Чистый отток капитала из России в 2021 году вырос почти в полтора раза

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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