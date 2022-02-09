Оборот ресторанного рынка РФ в 2021 году вырос на 23,5%

Наибольший рост ресторанного рынка в прошлом году наблюдался в апреле и мае: в эти месяцы оборот предприятий общепита вырос в 2,2 раза год к году. Такой рост обусловлен резким падением оборота весной 2020 г. на фоне введения ковидных ограничений (в апреле 2020-го этот показатель уменьшился на 54,5%, в мае — на 55,1%).