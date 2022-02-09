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Оборот ресторанного рынка РФ в 2021 году вырос на 23,5%

Ведомости

Оборот предприятий общественного питания в России в 2021 г. увеличился на 23,5% в сопоставимых ценах по сравнению с 2020 г., следует из материалов Росстата. В прошлом году этот показатель составил 1,87 трлн руб. против 1,44 трлн руб. годом ранее.

В IV квартале 2021 г. оборот ресторанов, кафе и баров вырос на 13,7% до 519 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. ресторанный рынок вырос на 13,7%. В декабре рост рынка ускорился до 17,4%, его объем составил 185 млрд руб.

Наибольший рост ресторанного рынка в прошлом году наблюдался в апреле и мае: в эти месяцы оборот предприятий общепита вырос в 2,2 раза год к году. Такой рост обусловлен резким падением оборота весной 2020 г. на фоне введения ковидных ограничений (в апреле 2020-го этот показатель уменьшился на 54,5%, в мае — на 55,1%).

В июне оборот общепита вырос на 76,1%, впоследствии замедлился до 31,8% в июле, 18,9% в августе, 14,2% в сентябре, 12,8% в октябре и 10,6% в ноябре. В 2019 г. оборот находился на уровне 1,66 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных