Минэнерго назвало нефть по $55-70 за баррель оптимальной для рынка
Цена нефти в районе от $55 до $70 за баррель является оптимальной для нефтяного рынка, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.
«Я считаю оптимальным уровнем для рынка $55-70 за баррель», — сказал он в интервью изданию Energy Intelligence.
С одной стороны, рост цен на нефть — это положительное явление, потому что он помогает привлечь больше средств, которые можно потратить на инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, считает Шульгинов. С другой стороны, удорожание нефти приводит к росту цен и в других секторах экономики. Кроме того, высокие цены приводят к замедлению роста спроса, отметил министр.
Он добавил, что в настоящее время Россия наращивает нефтедобычу согласно плану ОПЕК+ и имеет потенциал для дальнейшего увеличения. В этом контексте Шульгинов напомнил о новых проектах, в том числе «Восток-ойл», который планируется запустить в 2024 г.
«Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. Наша программа развития нефтяной отрасли предусматривает рост и потом стабилизацию объема производства до 2035 г.», — заключил он. Комментируя планы в отношении арктического шельфа, министр сказал, что хотя это дорогостоящие запасы, ресурсы можно использовать в будущем.
Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent 22 февраля превысила $97 за баррель (+2,2%) впервые с сентября 2014 г. на новостях о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Фьючерсы на нефть WTI дорожали на 3,65% до $93,5.