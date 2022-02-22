Газета
Экономика

Минэнерго назвало нефть по $55-70 за баррель оптимальной для рынка

Ведомости

Цена нефти в районе от $55 до $70 за баррель является оптимальной для нефтяного рынка, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

«Я считаю оптимальным уровнем для рынка $55-70 за баррель», — сказал он в интервью изданию Energy Intelligence.

С одной стороны, рост цен на нефть — это положительное явление, потому что он помогает привлечь больше средств, которые можно потратить на инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, считает Шульгинов. С другой стороны, удорожание нефти приводит к росту цен и в других секторах экономики. Кроме того, высокие цены приводят к замедлению роста спроса, отметил министр.

Он добавил, что в настоящее время Россия наращивает нефтедобычу согласно плану ОПЕК+ и имеет потенциал для дальнейшего увеличения. В этом контексте Шульгинов напомнил о новых проектах, в том числе «Восток-ойл», который планируется запустить в 2024 г.

«Мы думаем об увеличении добычи, геологоразведки. Наша программа развития нефтяной отрасли предусматривает рост и потом стабилизацию объема производства до 2035 г.», — заключил он. Комментируя планы в отношении арктического шельфа, министр сказал, что хотя это дорогостоящие запасы, ресурсы можно использовать в будущем.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent 22 февраля превысила $97 за баррель (+2,2%) впервые с сентября 2014 г. на новостях о признании Россией Донецкой и Луганской народных республик. Фьючерсы на нефть WTI дорожали на 3,65% до $93,5.

Ранее по теме: Vitol: цены на нефть могут подняться выше $100 на «продолжительное» время

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных