Минэнерго назвало нефть по $55-70 за баррель оптимальной для рынка

С одной стороны, рост цен на нефть — это положительное явление, потому что он помогает привлечь больше средств, которые можно потратить на инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти, считает Шульгинов. С другой стороны, удорожание нефти приводит к росту цен и в других секторах экономики. Кроме того, высокие цены приводят к замедлению роста спроса, отметил министр.