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Экономика

Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые за восемь лет

Ведомости

Цены на нефть достигли максимумов с 2014 г. на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса, свидетельствуют данные торгов.

Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к 11:28 мск росли на 3,8% до $99,02 за баррель. На пике котировки достигали $99,31 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $99 за баррель 18 сентября 2014 г. Фьючерсы на американскую нефть WTI прибавляли в цене 4,64% и росли до $94,4/баррель.

Нефть дорожает на новостях о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин накануне поручил МИДу установить дипоматические отношения с донбассскими республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.

Ожидается, что во вторник Госдума и Совфед ратифицируют договоры с ДНР и ЛНР, по которым Россия будет оказывать республикам военную помощь. США и Евросоюз осудили решение Путина, заявив, что оно грубо нарушает минские соглашения. США ввели запрет на торговлю с ДНР и ЛНР по аналогии с крымскими санкциями, ЕС и Великобритания анонсировали свои собственные антироссийские меры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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