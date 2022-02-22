Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые за восемь лет
Цены на нефть достигли максимумов с 2014 г. на фоне обострения ситуации вокруг Донбасса, свидетельствуют данные торгов.
Апрельские фьючерсы на нефть марки Brent к 11:28 мск росли на 3,8% до $99,02 за баррель. На пике котировки достигали $99,31 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $99 за баррель 18 сентября 2014 г. Фьючерсы на американскую нефть WTI прибавляли в цене 4,64% и росли до $94,4/баррель.
Нефть дорожает на новостях о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин накануне поручил МИДу установить дипоматические отношения с донбассскими республиками и провести переговоры для подготовки договора о дружбе. Также Путин поручил обеспечить до заключения такого договора поддержание мира с помощью военных.
Ожидается, что во вторник Госдума и Совфед ратифицируют договоры с ДНР и ЛНР, по которым Россия будет оказывать республикам военную помощь. США и Евросоюз осудили решение Путина, заявив, что оно грубо нарушает минские соглашения. США ввели запрет на торговлю с ДНР и ЛНР по аналогии с крымскими санкциями, ЕС и Великобритания анонсировали свои собственные антироссийские меры.