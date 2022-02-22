Цена нефти Brent превысила $99 за баррель впервые за восемь лет

Ожидается, что во вторник Госдума и Совфед ратифицируют договоры с ДНР и ЛНР, по которым Россия будет оказывать республикам военную помощь. США и Евросоюз осудили решение Путина, заявив, что оно грубо нарушает минские соглашения. США ввели запрет на торговлю с ДНР и ЛНР по аналогии с крымскими санкциями, ЕС и Великобритания анонсировали свои собственные антироссийские меры.