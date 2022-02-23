Недельная инфляция в России выросла почти вдвое
Потребительские цены в России с 12 по 18 февраля выросли на 0,24% по сравнению с предыдущей неделей, следует из материалов Росстата. Это значение почти вдвое превышает показатель периода с 5 по 11 февраля. Тогда он составил 0,24%.
В период с 5 по 11 февраля недельная инфляция, наоборот, резко замедлилась. Тогда она составила 0,13% после 0,29% в предыдущий период.
Недельная инфляция в период с 12 по 18 февраля ускорилась на фоне подорожания туристических поездок в Турцию. Они выросли на 6,85% после того, как с 5 по 11 февраля подешевели сразу на 6,12%.
В то же время Росстат зафиксировал снижение стоимости проживания в трехзвездочных гостиницах России на 0,06% после подорожания на 0,39% на предыдущей неделе. Цены на отели с четырьмя и пятью звездами увеличились на 0,52% после 0,53% ранее, на хостелы — на 0,08% после 0,12%.
Темпы подорожания бензина ускорились с 0,04 до 0,06%, а дизельного топлива замедлились с 0,29 до 0,22%. Стоимость новых легковых автомобиль отечественного производства не изменилась после того, как с 5 по 11 февраля выросла на 0,09%. Темпы роста цен на иномарки замедлились с 0,38 до 0,23%.
Что касается продуктов, то Росстат зафиксировал снижение темпов подорожания плодоовощной продукции — с 1,6 до 1,2%. Так, с 12 по 18 февраля стоимость белокочанной капусты увеличилась на 2,61%, бананов — на 2,2%, помидоров — на 2%, моркови — на 1,79%, свеклы — на 1,43%, огурцов — на 0,97%, яблок — на 0,5%, репчатого лука — на 0,44%. При этом картофель снова подешевел на 0,06%.
В перечень наиболее подорожавших за неделю продуктов питания также вошли мясные консервы для детского питания (+1,29%), сметана (+0,9%), мягкие глазированные конфеты (+0,87), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,84%) и черный байховый чай (+0,77%). За то же время на 0,39% подешевело пшено, на 0,19% — свинина (кроме бескостного мяса), на 0,12% — пшеничная мука, на 0,06% — охлажденные и мороженые куры, на 0,04% — подсолнечное масло.
По данным Росстата, годовая инфляция в январе обновила шестилетний максимум, ускорившись до 8,73%. Сейчас показатель находится на пике, заявила 11 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен в России начнут замедляться к концу I квартала этого года. Вернуть показатель к цели в 4% у ЦБ в 2022 г. не получится, поскольку тогда пришлось бы предпринять «шоковое» повышение ключевой ставки, а это, в свою очередь, угрожает экономическому росту и финансовой стабильности, пояснила Набиуллина.