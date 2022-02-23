Недельная инфляция в России выросла почти вдвое

По данным Росстата, годовая инфляция в январе обновила шестилетний максимум, ускорившись до 8,73%. Сейчас показатель находится на пике, заявила 11 февраля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен в России начнут замедляться к концу I квартала этого года. Вернуть показатель к цели в 4% у ЦБ в 2022 г. не получится, поскольку тогда пришлось бы предпринять «шоковое» повышение ключевой ставки, а это, в свою очередь, угрожает экономическому росту и финансовой стабильности, пояснила Набиуллина.