Мишустин заявил о подготовке решений по смягчению последствий санкций

«Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, одна из первых мер правительства, которая будет принята в ближайшее время, — это облегчение налогового режима для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками.