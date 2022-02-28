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Экономика

Мишустин заявил о подготовке решений по смягчению последствий санкций

Ведомости

Правительство России готовилось к возможным «недружественным» санкциям от США и стран Запада, в ближайшее время будет принят ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с кабинетом министров. 

«Ситуацию необходимо мониторить в режиме реального времени, в таком формате будет действовать весь аппарат правительства, министерства и ведомства и их территориальные подразделения в регионах. Необходимо также выполнять все поручения президента России Владимира Путина», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.

«Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, одна из первых мер правительства, которая будет принята в ближайшее время, — это облегчение налогового режима для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками.

Ранее сегодня Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Помимо этого ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых. Необходимость такого решения регулятор связал с «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. ЦБ также объявил дополнительные меры поддержки кредитных организаций и рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам из-за новых санкций западных стран, а также допустить реструктуризацию платежей.

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

На фоне этого США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России, которые были распространены в том числе на крупнейшие банки страны. США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБСовкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка. Попавшие ранее под санкции российские банки будут отключены от SWIFT. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ и заморозить программу «золотых паспортов».

Ранее по теме: ЦБ объявил о приостановке торгов ценными бумагами на Мосбирже 28 февраля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных