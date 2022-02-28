Мишустин заявил о подготовке решений по смягчению последствий санкций
Правительство России готовилось к возможным «недружественным» санкциям от США и стран Запада, в ближайшее время будет принят ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для граждан, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с кабинетом министров.
«Ситуацию необходимо мониторить в режиме реального времени, в таком формате будет действовать весь аппарат правительства, министерства и ведомства и их территориальные подразделения в регионах. Необходимо также выполнять все поручения президента России Владимира Путина», — цитирует Мишустина пресс-служба кабмина.
«Мы приняли целый ряд решений по поддержке экономики, которые в том числе войдут в план мер, и этот план будет представлен в ближайшее время. Мы еще будем неоднократно с вами его обсуждать», — подчеркнул премьер-министр. По его словам, одна из первых мер правительства, которая будет принята в ближайшее время, — это облегчение налогового режима для компаний, занимающихся научными и технологическими разработками.
Ранее сегодня Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Помимо этого ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых. Необходимость такого решения регулятор связал с «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. ЦБ также объявил дополнительные меры поддержки кредитных организаций и рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам из-за новых санкций западных стран, а также допустить реструктуризацию платежей.
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе. Ее целью президент России Владимир Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.
На фоне этого США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России, которые были распространены в том числе на крупнейшие банки страны. США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка. Попавшие ранее под санкции российские банки будут отключены от SWIFT. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ и заморозить программу «золотых паспортов».