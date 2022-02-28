ЦБ объявил о приостановке торгов ценными бумагами на Мосбирже 28 февраля
Торги ценными бумагами и деривативами на Московской бирже сегодня не откроются, сообщила пресс-служба Центрального банка. Решение принято из-за «складывающейся ситуации» на рынках, пояснил регулятор.
«В связи со складывающейся ситуацией Банк России принял решение не открывать сегодня на Московской бирже секцию фондового рынка, секцию срочного рынка, секцию рынка СПФИ (стандартизированные производные финансовые инструменты. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении ЦБ.
Торги на валютном и денежном рынке в настоящий момент осуществляются. Откроются ли торги ценными бумагами 1 марта, ЦБ сообщит до 9:00 мск завтра.
Сегодня торги на валютном и денежном рынке открылись в 10:00 вместо стандартных 7:00. Мосбиржа предупредила, что сделки на остальных рынках откроются в 15:00, если сделать это разрешит ЦБ. Отмечалось, что решение регулятор примет до 13:00.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Это привело к падению фондового рынка, в частности, индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно. Курс доллара тогда рос до исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.
На этом фоне Мосбиржа и СПБ-биржа приостанавливали торги. Затем они возобновились, однако первая из площадок проводила их в формате дискретного аукциона по всем акциям и депозитарным распискам. Кроме того, чтобы сдержать падение рубля, ЦБ начал валютные интервенции.
В ночь на 27 февраля США и Евросоюз ввели санкции в отношении международных резервов ЦБ. На открытии сегодняшних торгов доллар стоил 90 руб., евро — 101,192 руб. За день они дорожали до исторически рекордных 109,185 и 122 руб. соответственно. К 13:08 показатели снизились до 100,11 и 111,2 руб. соответственно.