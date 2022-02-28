ЦБ объявил о приостановке торгов ценными бумагами на Мосбирже 28 февраля

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Это привело к падению фондового рынка, в частности, индексы IMOEX и РТС падали на 45,5 и 49,3% соответственно к закрытию предыдущих торгов. На минимуме они достигали 1681,55 пункта и 610,33 пункта соответственно. Курс доллара тогда рос до исторически максимальных 89,6 руб., евро — рекордных с декабря 2014 г. 99,99 руб.