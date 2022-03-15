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Экономика

Белоусов поручил выяснить причины резкого подорожания сахара

Ведомости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести встречи с производителями сахара и торговыми сетями и выявить звено в цепочке поставок, на котором значительно растет цена продукта, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству. Информацию изданию подтвердили в аппарате вице-премьера. К концу недели ФАС, Минсельхоз, Минпромторг и ФНС должны представить предложения по урегулированию ситуации с розничными ценами.

В Минсельхозе изданию сообщили, что производители сахара выполняют свои обязательства перед ритейлерами и промышленными потребителями, поставки идут без перебоев в соответствии с контрактами. В условиях повышенного спроса производители увеличили объемы отгрузок и начали работать круглосуточно.

В Минпромторге рассказали о случаях недобросовестной работы посредников – фасовщиков, которые удерживают сахар у себя. Министерство собрало список таких компаний и передало его в ФАС. У федеральных и крупных региональных торговых сетей есть запасы социально значимых продуктов в среднем на 14 дней торговли, но из-за роста спроса они сократились, уточнили в министерстве. Издание направило запрос в ФАС и ФНС.

В сети «Верный» сообщили о росте спроса на сахар втрое. В компании рассказали, что производители отгружают продукт по установленной квоте и не хотят ее пересматривать в условиях высокого спроса. Заводы хотят получить максимальную выручку на фоне роста курса валют, поэтому устанавливают ограничивающие квоты на поставки и удерживают товар на складах, чтобы позднее продать его по более высокой цене, отмечает издание.

ФАС ранее предупредила ритейлеров о недопустимости создания искусственного дефицита продуктов, в том числе сахара, для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен. Сейчас запасов сахара достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, рисков дефицита нет, отметили в ведомстве. По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта цены на сахар в среднем выросли на 3,3%. Правительство с 15 марта ограничило экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. В правительстве пояснили, что решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных