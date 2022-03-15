Белоусов поручил выяснить причины резкого подорожания сахара

ФАС ранее предупредила ритейлеров о недопустимости создания искусственного дефицита продуктов, в том числе сахара, для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен. Сейчас запасов сахара достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, рисков дефицита нет, отметили в ведомстве. По данным Росстата, с 26 февраля по 4 марта цены на сахар в среднем выросли на 3,3%. Правительство с 15 марта ограничило экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца за рубеж. В правительстве пояснили, что решение было принято для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях санкций.