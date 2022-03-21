Новак оценил отказ США от импорта нефти из России
Решение властей США отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов незначительно повлияло на Россию, потому что объемы поставок были незначительными, заявил вице-премьер Александр Новак. По его данным, на США приходилось 3% экспорта нефти и 7% экспорта нефтепродуктов из России.
Новак отметил, что нефть и газ в России добываются в полном объеме, несмотря на санкции западных стран. Он отметил, что показатели в январе и феврале были даже лучше, чем в прошлом году. Россия продолжает экспортировать газ, СПГ, нефть и нефтепродукты, добавил он.
По словам вице-премьера, у России появились новые вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, страхованием транспортных судов и финансированием оплаты. Сейчас эти проблемы решают, заявил он.
«Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас — привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток», — подчеркнул Новак (цитата по «РИА Новости»). Вопрос корректировки нефтяного демпфера могут рассмотреть в апреле, добавил он.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон вводит запрет на весь импорт энергоносителей из России. В Вашингтоне при этом понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к этому решению и что запрет импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. Такой шаг Байден объяснил военной операцией России на Украине.
Помимо этого 8 марта об отказе закупать у России нефть и газ заявили англо-голландская компания Shell и британская BP, сообщало агентство Bloomberg. В свою очередь 7 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия сознательно решила продолжить отношения с Россией в сфере поставок энергоносителей, однако поиски альтернативы в связи с проведением спецоперации на Украине не остановятся.