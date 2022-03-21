Новак оценил отказ США от импорта нефти из России

«Что касается топливно-энергетического комплекса. Если говорить о нефтяной и газовой отрасли, то понятно, что сейчас наша продукция торгуется частично с дисконтом относительно рыночных цен. Поэтому наша задача сейчас — привести систему налогообложения в том числе к фактическим ценам, которые есть на рынке, с тем, чтобы предприятия не работали в убыток», — подчеркнул Новак (цитата по «РИА Новости»). Вопрос корректировки нефтяного демпфера могут рассмотреть в апреле, добавил он.