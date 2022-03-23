На газификацию России до уровня 75% потратят 800 млрд рублей

«К 2025 г. планируется инвестировать в газ почти 800 млрд руб.», — сказал Новак. По его словам, для достижения уровня газификации в 75% планируется газифицировать более 3600 домов и более 3200 котельных, а также построить более 24 000 км межпоселковых газопроводов. При этом целевой показатель — доведение уровня газификации до 83% к 2030 г., по итогам прошлого года он составил 72%.