На газификацию России до уровня 75% потратят 800 млрд рублей
В газификацию России в период до 2025 г. планируется инвестировать около 800 млрд руб., чтобы довести ее уровень до 75%, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.
«К 2025 г. планируется инвестировать в газ почти 800 млрд руб.», — сказал Новак. По его словам, для достижения уровня газификации в 75% планируется газифицировать более 3600 домов и более 3200 котельных, а также построить более 24 000 км межпоселковых газопроводов. При этом целевой показатель — доведение уровня газификации до 83% к 2030 г., по итогам прошлого года он составил 72%.
Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день собрано более 726 000 заявлений на газификацию, газ доведен до 101 000 домовладений.
Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России в 2021 г. составил 4,4 трлн руб., отметил Новак. По итогам прошлого года доля топливно-энергетического комплекса в ВВП составила 25,5%, доля нефтегазовых доходов выросла на 75% в абсолютном выражении и достигла 9,1 трлн руб., а их доля в федеральном государственном бюджете составила 36%.