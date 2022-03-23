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Экономика

На газификацию России до уровня 75% потратят 800 млрд рублей

Ведомости

В газификацию России в период до 2025 г. планируется инвестировать около 800 млрд руб., чтобы довести ее уровень до 75%, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

«К 2025 г. планируется инвестировать в газ почти 800 млрд руб.», — сказал Новак. По его словам, для достижения уровня газификации в 75% планируется газифицировать более 3600 домов и более 3200 котельных, а также построить более 24 000 км межпоселковых газопроводов. При этом целевой показатель — доведение уровня газификации до 83% к 2030 г., по итогам прошлого года он составил 72%.

Вице-премьер добавил, что на сегодняшний день собрано более 726 000 заявлений на газификацию, газ доведен до 101 000 домовладений.

Объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России в 2021 г. составил 4,4 трлн руб., отметил Новак. По итогам прошлого года доля топливно-энергетического комплекса в ВВП составила 25,5%, доля нефтегазовых доходов выросла на 75% в абсолютном выражении и достигла 9,1 трлн руб., а их доля в федеральном государственном бюджете составила 36%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных