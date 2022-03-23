Мишустин сообщил о сохранении платежей по ипотеке на прежнем уровне
Платежи россиян по ипотечным кредитам, оформленным до повышения ключевой ставки ЦБ 28 февраля, останутся на прежнем уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).
Он рассказал, что власти отобрали около 200 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, большая часть из них должна начать работать до конца марта.
28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20%. 18 марта совет директоров регулятора сохранил ставку на этом уровне. По мнению ЦБ, резкое повышение ставки в условиях санкций поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.
Ранее «Ведомости» сообщили, что на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова рассматривались меры поддержки строительной отрасли на фоне санкций и повышения ключевой ставки до 20%. В частности, власти обсуждают возможность изменения программы льготной ипотеки и субсидирования ставок по кредитам для девелоперов. Затем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует выделить 200 млрд руб. на действие льготных ипотечных программ.