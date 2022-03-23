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Экономика

Мишустин сообщил о сохранении платежей по ипотеке на прежнем уровне

Ведомости

Платежи россиян по ипотечным кредитам, оформленным до повышения ключевой ставки ЦБ 28 февраля, останутся на прежнем уровне, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля», — заявил Мишустин (цитата по ТАСС).

Он рассказал, что власти отобрали около 200 инициатив по поддержке экономики России в условиях санкций, большая часть из них должна начать работать до конца марта.

28 февраля Центробанк повысил ключевую ставку с 9,5% до исторического максимума в 20%. 18 марта совет директоров регулятора сохранил ставку на этом уровне. По мнению ЦБ, резкое повышение ставки в условиях санкций поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

Ранее «Ведомости» сообщили, что на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова рассматривались меры поддержки строительной отрасли на фоне санкций и повышения ключевой ставки до 20%. В частности, власти обсуждают возможность изменения программы льготной ипотеки и субсидирования ставок по кредитам для девелоперов. Затем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует выделить 200 млрд руб. на действие льготных ипотечных программ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных