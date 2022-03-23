Мишустин сообщил о сохранении платежей по ипотеке на прежнем уровне

Ранее «Ведомости» сообщили, что на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова рассматривались меры поддержки строительной отрасли на фоне санкций и повышения ключевой ставки до 20%. В частности, власти обсуждают возможность изменения программы льготной ипотеки и субсидирования ставок по кредитам для девелоперов. Затем вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что правительство планирует выделить 200 млрд руб. на действие льготных ипотечных программ.