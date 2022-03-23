В Совфеде назвали число работников в простое после ухода иностранных компаний

Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. 14 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России — проблемы с логистикой.