В Совфеде назвали число работников в простое после ухода иностранных компаний
В России почти 96 000 работников находятся в простое после ухода некоторых иностранных компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой.
«По данным ежедневного оперативного мониторинга в сфере занятости, на 21 марта текущего года 36 765 организаций с общей численностью 8,4 млн человек заявили об изменении режимов занятости работников, в простое находится 95 865 человек. Наибольшая численность отмечается в Москве, Самарской, Калужской областях, Санкт-Петербурге», — сказала Карелова на заседании палаты.
При этом она призвала к принятию оперативных мер в сложившихся условиях. Перенастройка механизмов на рынке труда уже началась как на федеральном, так и на региональном уровнях, добавила вице-спикер Совфеда.
Иностранные компании начали объявлять о приостановке работы в России на фоне спецоперации на Украине, антироссийских санкций и падения курса рубля. Ранее об уходе из страны сообщили некоторые зарубежные энергетические компании, сети магазинов одежды и товаров для дома, сети быстрого питания, некоторые производители сладостей и т. д. 14 марта министр экономического развития Максим Решетников заявил, что одна из основных причин приостановки деятельности иностранных компаний в России — проблемы с логистикой.