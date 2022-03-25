ФАС может распространить запрет на завышение цен на всех участников рынка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность распространения запрета на необоснованное повышение цен, действующего сейчас только в отношении крупных компаний, на всех участников рынка, включая посредников, завышающих цены в период ажиотажного спроса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.