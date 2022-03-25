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Экономика

ФАС может распространить запрет на завышение цен на всех участников рынка

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность распространения запрета на необоснованное повышение цен, действующего сейчас только в отношении крупных компаний, на всех участников рынка, включая посредников, завышающих цены в период ажиотажного спроса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — говорится в сообщении.

По данным издания, аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.

Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении компаний, занимающих доминирующее положение, предусмотрен ст. 10 ФЗ-135. Согласно ст. 14.31 КоАП, нарушителям этих правил грозят штрафы в размере 0,01-0,15% от выручки.

Ранее в марте ФАС начала проверки производителей бумаги и цепочек поставок сахара на фоне ажиотажного спроса на эти товары, который, как считают в службе, могут подогревать недобросовестные организации.

Накануне ФАС сообщила о возбуждении дел против ритейлеров «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области. В компаниях отрицают обвинения в намеренном придерживании продукции на складах.

Ранее по теме: ФАС заподозрила «Пятерочку» и «Магнит» в картельном сговоре из-за недопоставок сахара

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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