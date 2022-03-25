ФАС может распространить запрет на завышение цен на всех участников рынка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассматривает возможность распространения запрета на необоснованное повышение цен, действующего сейчас только в отношении крупных компаний, на всех участников рынка, включая посредников, завышающих цены в период ажиотажного спроса. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«ФАС прорабатывает вопрос о совершенствовании антимонопольного законодательства. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет», — говорится в сообщении.
По данным издания, аналогичную инициативу в адрес председателя высшего совета «Единой России» Бориса Грызлова и секретаря генсовета партии Андрея Турчака направил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко.
Запрет на ажиотажное завышение цен и создание искусственного дефицита товаров в отношении компаний, занимающих доминирующее положение, предусмотрен ст. 10 ФЗ-135. Согласно ст. 14.31 КоАП, нарушителям этих правил грозят штрафы в размере 0,01-0,15% от выручки.
Накануне ФАС сообщила о возбуждении дел против ритейлеров «Пятерочка» и «Магнит» из-за недопоставок сахара в магазины в Воронежской области. В компаниях отрицают обвинения в намеренном придерживании продукции на складах.