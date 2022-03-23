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ФАС проверит обоснованность подорожания бумаги

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на бумагу, ведомство запросило необходимую информацию у крупнейших производителей товара, сообщила пресс-служба ведомства.

«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, писал «Коммерсантъ». В Российских магазинах резко подорожала обычная офисная бумага. Так, по данным «КП», в магазинах Петербурга пачка бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 рублей, теперь стоит 1500-1700 руб.

Минпромторг заявил, что поставки бумаги в России стабилизируются в течение недели. В министерстве подчеркнули, что российские производители «полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет». В России, по их данным, работают три предприятия, которые поставляли бумагу на внутренний рынок и на экспорт.

Ранее по теме: Минпромторг исключил дефицит офисной бумаги в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных