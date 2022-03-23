ФАС проверит обоснованность подорожания бумаги
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения цен на бумагу, ведомство запросило необходимую информацию у крупнейших производителей товара, сообщила пресс-служба ведомства.
«На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении.
С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, писал «Коммерсантъ». В Российских магазинах резко подорожала обычная офисная бумага. Так, по данным «КП», в магазинах Петербурга пачка бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 рублей, теперь стоит 1500-1700 руб.
Минпромторг заявил, что поставки бумаги в России стабилизируются в течение недели. В министерстве подчеркнули, что российские производители «полностью закрывают потребности отечественного рынка офисной бумаги, поэтому дефицита не будет». В России, по их данным, работают три предприятия, которые поставляли бумагу на внутренний рынок и на экспорт.