ФАС проверит обоснованность подорожания бумаги

С конца февраля многие западные компании объявили об уходе или приостановке деятельности в России. Это сделали в том числе крупные поставщики мелованной бумаги — Stora Enso, UPM, Sappi и Arctic Paper, писал «Коммерсантъ». В Российских магазинах резко подорожала обычная офисная бумага. Так, по данным «КП», в магазинах Петербурга пачка бумаги формата А4, которая раньше стоила 250-300 рублей, теперь стоит 1500-1700 руб.