ФАС заподозрила «Пятерочку» и «Магнит» в картельном сговоре из-за недопоставок сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении «Пятерочки» и «Магнита», сообщает пресс-служба ведомства. Воронежское управление ФАС выявило в действиях торговых сетей признаки картельного сговора с целью поддержания высоких цен на сахар.
«В ходе проверки было установлено, что на складах торговых сетей достаточно сахара-песка для удовлетворения спроса в розничных магазинах "Пятерочка" и "Магнит" Воронежской области. При этом в период с 9 по 21 марта 2022 года в магазинах фиксировалось его отсутствие в продаже», — говорится в сообщении.
В ФАС считают, что ритейлеры могли синхронно не поставлять товар в магазины, чтобы поддержать ажиотажный спрос на него. Если компании будут признаны виновными, им грозят оборотные штрафы.
В пресс-службе X5 Group (владелец сети «Пятерочка») заявили, что в магазинах сети действительно наблюдается ажиотажный спрос. По словам представителя группы, поступающий из распределительных центров (РЦ) сахар очень быстро разбирается, и есть периоды, когда продукта на полке может не быть. При этом в компании отрицают наличие нарушений: «На прошлой неделе прошли проверки прокуратуры в магазинах и РЦ, все запросы были отработаны, информация была предоставлена в установленный срок, дополнительных вопросов со стороны проверяющих не было, нарушений также не зафиксировано. Что имеет в виду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно».
Руководитель антимонопольной практики Rights Business Standard Анастасия Яремчук отмечает, что нарушения, которые выявила ФАС в действиях сетей, могут быть способом обхода ранее принятых сетями обязательств по ограничению наценок. При этом, полагает эксперт, в опровержение факта заключения антиконкурентного соглашения сети, скорее всего, представят доказательства своевременного развоза товара по магазинам, отсутствия задержек в представлении товаров на полках магазинов и отсутствия договоренности между двумя конкурирующими сетями. Заведенное дело может послужить толчком для проверки складов всех торговых сетей в стране, добавила она.
В конце февраля — начале марта на фоне западных санкций в России возник ажиотажный спрос на сахар среди населения, который привел к дефициту этого товара в ряде регионов. 21 марта в Минпромторге сообщили, что спрос на сахар стабилизировался, а объем продаж в крупных торговых сетях за предыдущую неделю снизился на 29%.
По данным Росстата, потребительские цены на сахар в России за неделю с 12 по 18 марта увеличились на 13,8% (с 5 по 11 марта рост составил 12,8%, неделей ранее — 3,3%). Некоторые ритейлеры ввели ограничения на продажу социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. Генпрокуратура начала проверки производителей сахара после информации о попытках создать искусственный дефицит этого товара, чтобы поднять на него цены.