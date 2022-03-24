ФАС заподозрила «Пятерочку» и «Магнит» в картельном сговоре из-за недопоставок сахара

В пресс-службе X5 Group (владелец сети «Пятерочка») заявили, что в магазинах сети действительно наблюдается ажиотажный спрос. По словам представителя группы, поступающий из распределительных центров (РЦ) сахар очень быстро разбирается, и есть периоды, когда продукта на полке может не быть. При этом в компании отрицают наличие нарушений: «На прошлой неделе прошли проверки прокуратуры в магазинах и РЦ, все запросы были отработаны, информация была предоставлена в установленный срок, дополнительных вопросов со стороны проверяющих не было, нарушений также не зафиксировано. Что имеет в виду воронежская УФАС, говоря о нарушении антимонопольного законодательства, нам неизвестно».