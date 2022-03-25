Стоимость нефти растет на фоне обстрела саудовской нефтяной компании Aramco
Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла почти $120 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К 20:22 мск стоимость росла на 0,5% и составила $119,55 за баррель.
Ранее 25 марта телеканал Alarabiya сообщил об атаке йеменских хуситов на объект нефтяной компании Aramco в саудовской Джидде. Нападение на станцию распределения нефтепродуктов привело к пожару в двух резервуарах.
США 8 марта уже объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом. Санкции также привели к росту мировых цен на энергоносители.