Стоимость нефти растет на фоне обстрела саудовской нефтяной компании Aramco

США 8 марта уже объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом. Санкции также привели к росту мировых цен на энергоносители.