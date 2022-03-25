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Экономика

Стоимость нефти растет на фоне обстрела саудовской нефтяной компании Aramco

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Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent достигла почти $120 за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. К 20:22 мск стоимость росла на 0,5% и составила $119,55 за баррель.

Ранее 25 марта телеканал Alarabiya сообщил об атаке йеменских хуситов на объект нефтяной компании Aramco в саудовской Джидде. Нападение на станцию распределения нефтепродуктов привело к пожару в двух резервуарах.

США 8 марта уже объявили эмбарго на импорт энергоносителей из России, о планах отказаться от российской нефти также заявляли Канада и Великобритания. Аналогичные меры обсуждаются и в Евросоюзе в рамках пятого пакета санкций в связи с украинским кризисом. Санкции также привели к росту мировых цен на энергоносители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных