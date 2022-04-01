Байден заявил о готовности более 30 стран высвободить нефть из своих резервов
Более 30 стран договорились поддержать инициативу Вашингтона и согласились поставить на рынок несколько десятков миллионов баррелей нефти из резервов, заявил президент США Джо Байден по время выступления в Белом доме.
«Нынешним утром свыше 30 стран собрались на чрезвычайную встречу и договорились о высвобождении дополнительных десятков миллионов баррелей нефти на рынок», — отметил глава государства (цитата по ТАСС).
Накануне Байден объявил о планах по высвобождению нефти из стратегического запаса. В соответствии с ним, США планируют высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением Белого дома снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.
На фоне продолжающейся с 24 февраля российской военной операции на Украине западные страны и компании стали обсуждать отказ от закупок российского топлива. США уже ввели эмбарго на импорт российских энергоносителей, в том числе сырой нефти, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада.
Запрет на поставки нефти из России также обсуждается в Евросоюзе, однако пока решение по этому вопросу не было принято из-за разногласий между членами ЕС. 27 марта глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. При этом, по его словам, европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от российских углеводородов, но не запретить их импорт.
В правительстве РФ ожидают, что отказ от российских энергоресурсов может привести к коллапсу на газовых и нефтяных рынках, а цены на нефть могут достичь $300 за баррель в случае введения полного эмбарго.