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Цена на нефть снизилась на 5-6% после заявлений Байдена

Ведомости

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на 5% после решения США по высвобождению части стратегического резерва, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. 

По состоянию на 21:39 по мск цена нефти Brent снизилась на 6,1% — до $104,62 за баррель. Нефть марки WTI также дешевеет почти на 7%. На 21:40 по мск стоимость майского фьючерса составила $100,5 за баррель. 

Мировые цены на нефть ускорили падение на фоне заявления Белого дома и президента США Джо Байдена о планах по высвобождению нефти из стратегического запаса. Так, США планируют высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев.

Кроме того, по словам Байдена, другие страны намерены предпринять аналогичные шаги. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением Белого дома снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.

Ранее по теме: США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из резервов в течение полугода

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных