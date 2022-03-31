Цена на нефть снизилась на 5-6% после заявлений Байдена
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась более чем на 5% после решения США по высвобождению части стратегического резерва, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
По состоянию на 21:39 по мск цена нефти Brent снизилась на 6,1% — до $104,62 за баррель. Нефть марки WTI также дешевеет почти на 7%. На 21:40 по мск стоимость майского фьючерса составила $100,5 за баррель.
Мировые цены на нефть ускорили падение на фоне заявления Белого дома и президента США Джо Байдена о планах по высвобождению нефти из стратегического запаса. Так, США планируют высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки в течение шести месяцев.
Кроме того, по словам Байдена, другие страны намерены предпринять аналогичные шаги. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением Белого дома снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.