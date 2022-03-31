Цена на нефть снизилась на 5-6% после заявлений Байдена

Кроме того, по словам Байдена, другие страны намерены предпринять аналогичные шаги. Как пояснили в Вашингтоне, решение связано со стремлением Белого дома снизить цены на бензин, которые выросли после запрета на поставки российской нефти в США. Нефть из стратегического резерва будет продана переработчикам.