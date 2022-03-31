США будут высвобождать по 1 млн баррелей нефти в сутки из резервов в течение полугода
Президент США Джо Байден в ближайшее время объявит о решении по высвобождению из стратегических резервов страны по 1 млн баррелей нефти в сутки на шестимесячный период. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
«После консультаций с союзниками и партнерами президент объявит о крупнейшем в истории высвобождении нефтяных резервов, направляя на рынок в среднем по 1 млн дополнительных баррелей в сутки – каждый день – в течение следующих шести месяцев», — сказано в сообщении.
Байден координирует эти действия с союзниками и партнерами по всему миру, подчеркнули в Белом доме. «Ожидается, что другие страны присоединятся к этим действиям, в результате чего общий объем [дополнительных] поступлений в среднем превысит 1 млн баррелей в сутки», — отмечается в заявлении.
Увеличение предложения нефти на внутреннем рынке США позволит снизить цены на бензин для потребителей. После запрета импорта российской нефти в США стоимость бензина выросла с $3,3 до $4,2 за литр, следует из заявления.
Минэнерго США намерено использовать доходы от выпуска нефти для пополнения стратегического нефтяного резерва в будущие годы.
На фоне продолжающейся с 24 февраля российской военной операции на Украине западные страны и компании стали обсуждать отказ от закупок российского топлива. США уже ввели эмбарго на импорт российских энергоносителей, в том числе сырой нефти, об аналогичных планах сообщали Великобритания и Канада.
Запрет на поставки нефти из России также обсуждается в Евросоюзе, однако пока решение по этому вопросу не было принято из-за разногласий между членами ЕС. 27 марта глава европейской дипломатии Жозеп Баррель заявил, что ЕС сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет. При этом, по его словам, европейские страны стремятся диверсифицировать источники поставок газа и снизить зависимость от российских углеводородов, но не запретить их импорт.
В правительстве РФ ожидают, что отказ от российских энергоресурсов может привести к коллапсу на газовых и нефтяных рынках, а цены на нефть могут достичь $300 за баррель в случае введения полного эмбарго.