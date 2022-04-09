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Экономика

ЕС позволит сохранить лизинговые контракты с российскими авиаперевозчиками

Ведомости

Евросоюз разрешил сохранить контракты финансового лизинга, которые были заключены с российскими авиакомпаниями до 26 февраля, следует из пятого пакета санкций, принятого ЕС 8 апреля.

«Национальные компетентные органы могут разрешить при таких условиях, которые они сочтут необходимыми, исполнение финансового лизинга воздушного судна, заключенного до 26 февраля 2022 г., после того как будет установлено, что это строго необходимо для обеспечения повторных выплат по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или созданному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не подпадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных настоящим регламентом»,— говорится в пояснении (цитата по «Коммерсанту»).

После истечения срока контрактов по условиям финлизинга судна перейдут в собственность российских авиакомпаний, однако иная помощь или предоставление дополнительных экономических ресурсов исключается, говорится в документе.

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1 апреля президент России Владимир Путин издал указ, согласно которому авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из недружественных стран в рублях. В марте также был подписал закон, позволяющий по решению правительства регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у отечественных компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков для бесперебойного функционирования гражданской авиации в условиях санкций.

Ранее США, Канада, Великобритания, члены Евросоюза и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. В конце февраля Евросоюз объявил запрет на продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям. Также было запрещено страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями. Сообщалось, что лизинговые компании не будут заключать новые контракты с российскими компаниями и должны разорвать действующие до конца марта.

Министр транспорта Валерий Савельев заявил, что иностранные лизингодатели потребовали у российских компаний вернуть 500 самолетов общей стоимостью около $500 млрд. Ранее он заявлял, что российские компании «потеряли» за рубежом 78 самолетов из-за санкций.

7 апреля постоянные представители стран Евросоюза согласовали новый, пятый пакет санкций против России. Он, в частности, включает полный запрет на импорт угля из России, за исключением действующих контрактов, которые нужно расторгнуть до августа. Кроме того, новые санкции включают запрет российским судам и судам с российскими операторами заходить в порты стран ЕС, а также запрет на работу в Евросоюзе российских и белорусских автогрузоперевозчиков. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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