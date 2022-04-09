ЕС позволит сохранить лизинговые контракты с российскими авиаперевозчиками

«Национальные компетентные органы могут разрешить при таких условиях, которые они сочтут необходимыми, исполнение финансового лизинга воздушного судна, заключенного до 26 февраля 2022 г., после того как будет установлено, что это строго необходимо для обеспечения повторных выплат по лизингу юридическому лицу, организации или органу, зарегистрированному или созданному в соответствии с законодательством государства-члена, которое не подпадает ни под одну из ограничительных мер, предусмотренных настоящим регламентом»,— говорится в пояснении (цитата по «Коммерсанту»).