Шри-Ланка объявила «упреждающий» дефолт по внешнему долгу
Шри-Ланка приостанавливает выплаты по всем внешним обязательствам на фоне нехватки валюты в стране, сообщил минфин островного государства с 22-миллионным населением. Невозможность дальше обслуживать внешний долг ведомство объяснило влиянием пандемии COVID-19 и последствиями вооруженного конфликта на Украине.
Дефолт объявлен по всем облигациям и всем двусторонним кредитам, кроме своповых договоренностей между ланкийским ЦБ и центробанками других стран. Также остановлены выплаты по кредитным соглашениям, номинированным в валюте, с коммерческими банками или другими кредитными организациями.
Шри-Ланка обратилась в МВФ с просьбой о сотрудничестве в разработке программы восстановления экономики и экстренной финансовой помощи, отметили в ведомстве. Обслуживание долгов прекращается на время, пока они не будут реструктуризированы в рамках программы, согласованной между правительством Шри-Ланки и Международным валютным фондом (МВФ).
Минфин назвал дефолт последним способом предотвратить ухудшение финансового положения в стране. «Комплексная реструктуризация долга сейчас видится неизбежной. Дальнейшая задержка может привести к необратимым последствиям для экономики Шри-Ланки и нанести потенциально неисправимый ущерб держателям внешних долговых бумаг государства», — говорится в заявлении.
По данным ЦБ Шри-Ланки, которые приводит Reuters, непогашенные долговые обязательства страны составляют $12,6 млрд, а ее валютные резервы в марте сократились на 16% до $1,9 млрд. В марте эксперты МВФ заявляли, что долг Шри-Ланки является для нее «непосильным».
Глава регулятора Нандалал Вирасингхе заявил 12 апреля, что страна пошла на «упреждающий дефолт» из-за низкой способности обслуживать внешний долг. По его словам, имеющиеся валютные резервы должны пойти не на оплату долга, а на импорт необходимых товаров первой необходимости.
Шри-Ланка переживает крупнейший экономический кризис за 74 года с момента обретения независимости. Из-за пандемии в стране сократился туристический поток, что привело к нехватке иностранной валюты для оплаты импорта. Население столкнулось с дефицитом топлива и некоторых основных продуктов питания и лекарств, а также с ростом цен. В начале апреля президент Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение на фоне массовых протестов с требованием его отставки.