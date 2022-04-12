Шри-Ланка объявила «упреждающий» дефолт по внешнему долгу

Шри-Ланка переживает крупнейший экономический кризис за 74 года с момента обретения независимости. Из-за пандемии в стране сократился туристический поток, что привело к нехватке иностранной валюты для оплаты импорта. Население столкнулось с дефицитом топлива и некоторых основных продуктов питания и лекарств, а также с ростом цен. В начале апреля президент Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение на фоне массовых протестов с требованием его отставки.