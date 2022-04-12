Путин выразил надежду на здравый смысл в ситуации с санкциями
В странах, которые вводят антироссийские санкции, должен возобладать здравый смысл, поскольку ущерб от ограничений отражается на всех государствах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный.
«Здравый смысл должен возобладать. Очень на это рассчитываю. Но если нет, то тогда в такой сфере убытки будут нести те, кто инициирует эти процессы», — сказал Путин (цитата по «РИА Новости»).
Он напомнил, что в западных странах фиксируется высокий уровень инфляции и резкий рост цен на продовольствие в том числе из-за ошибок западных стран в принятии решений в сфере энергетики и газа.
«Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них», — отметил российский президент.
При этом, по мнению Путина, в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски влияния санкций на экономику продолжат расти.
«Экономика России достаточно стабильно работает и эффективно. Курс доллара вернулся к параметрам до начала операции, хотя в среднесрочной и долгосрочной перспективе риски могут нарастать. Во всяком случае противники России собираются и дальше усугублять свою деятельность, но, с другой стороны, здравый смысл тоже должен расставлять акценты», — добавил президент.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников. Также страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию и импорт из нее, закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов и заморозили резервы Банка России.