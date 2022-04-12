Путин выразил надежду на здравый смысл в ситуации с санкциями

«Все это завязано в цепочки, довольно сложно развязываемые сегодня, и не нами созданные проблемы, но если сегодня наши партнеры будут усугублять ситуацию в финансовой сфере, страховой, в сфере перевозок, в том числе морского транспорта, ситуация будет усугубляться в том числе и для них», — отметил российский президент.