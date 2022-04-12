ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки

ОПЕК также незначительно снизила оценку роста спроса на нефть по итогам 2021 г. — на 40 000 б/c, до 5,7 млн б/с — из-за пересмотра данных за 2020 г. В прошлом году спрос в странах ОЭСР вырос на 2,6 млн б/с, в странах, не входящих в ОЭСР, — на 3,1 млн б/с.