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Экономика

ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2022 году на 0,5 млн баррелей в сутки

Ведомости

ОПЕК ухудшила прогноз по темпам роста спроса на нефть в 2022 г. на 0,48 млн баррелей в сутки, до 3,67 млн б/с, говорится в апрельском отчете организации.

Пересмотр произошел на фоне снижения мирового ВВП из-за геополитики и распространения штамма «омикрон», что повлияло на спрос в Китае. Согласно обновленному прогнозу, по итогам 2022 г. мировой спрос сложится на уровне 100,5 млн б/с. Это на 0,3 млн больше, чем в допандемийном 2019-м.

ОПЕК также незначительно снизила оценку роста спроса на нефть по итогам 2021 г. — на 40 000 б/c, до 5,7 млн б/с — из-за пересмотра данных за 2020 г. В прошлом году спрос в странах ОЭСР вырос на 2,6 млн б/с, в странах, не входящих в ОЭСР, — на 3,1 млн б/с.

Прогноз по добыче нефти вне организации в 2022 г. снижен на 0,32 млн б/с. Теперь этот показатель, как ожидается, составит в среднем 66,26 млн б/c.

Помимо этого, ОПЕК вдвое понизила прогноз по росту добычи нефти и конденсата в России на текущий год: этот показатель увеличится лишь на 0,43 млн б/с, до 11,23 млн б/с, считают аналитики организации. В мартовском докладе прогнозировалось, что добыча нефти и конденсата в России вырастет на 0,96 млн б/с, до 11,76 млн б/с.

Ожидается, что на дизельное топливо и бензин будет наблюдаться наибольший рост спроса среди всех нефтепродуктов благодаря растущей мобильности и восстановлению промышленной активности во всем мире. Устранение проблем с поставками в основных странах-потребителях будет поддерживать спрос на нефть, а восстановление объема мировых пассажирских авиаперевозок на фоне снижения заболеваемости COVID-19 положительно повлияет на спрос на авиационный керосин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных