Кудрин оценил срок перестройки экономики России в два года
Экономика России в случае сохранения санкций на нынешнем уровне сможет перестроиться за два года, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, слова которого передает ТАСС.
«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», — сказал он журналистам.
Помимо этого, глава Счетной палаты выразил надежду, что в России не будут приняты меры, которые затруднят процедуру возвращения зарубежных компаний на российский рынок.
Западные страны ввели санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Под ограничения попали российские компании, бизнесмены и чиновники. Страны ограничили экспорт товаров и технологий в Россию, а также импорт из России, закрыли свое воздушное пространство и порты, заморозили резервы ЦБ и активы нескольких российских банков и бизнесменов.
Многие иностранные компании объявили о приостановке работы или об уходе с российского рынка. По данным исследования Йельского университета, с начала военной операции на Украине и введения западных санкций более 600 иностранных компаний покинули Россию или каким-либо образом ограничили свою деятельность в стране.