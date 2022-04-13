Кудрин оценил срок перестройки экономики России в два года

«Конечно, нашей экономике придется перестраиваться, мне кажется что надо разделить среднесрочный и долгосрочный период. Если санкции сохранятся на том же уровне, на котором сейчас они находятся, то примерно два года потребуется, не меньше. Я бы сказал, что это первый этап, а дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда товаров», — сказал он журналистам.