Годовая инфляция в России ускорилась до 17,5%
Годовая инфляция в России в период со 2 по 8 апреля ускорилась до 17,49%, свидетельствуют данные Минэкономразвития. На 1 апреля индекс потребительских цен составлял 16,69%. Продовольственная инфляция на 8 апреля составила 19,1%.
За неделю со 2 по 8 апреля потребительские цены в России выросли на 0,66%. По сравнению с мартом инфляция замедлилась, следует из данных Росстата. Но с начала года индекс потребительских цен достиг 10,8%. Для сравнения: в апреле 2021 г. инфляция с начала года составляла 2,72%.
Со 2 по 8 апреля больше всего выросли цены на маргарин (3,1%), черный чай (2,2%), шоколадные конфеты (2,1%), печенье (1,9%), макаронные изделия (1,8%), мясо кур, колбасы вареные, крупа гречневая и соль подорожали на 1,6%. Цены на рис в среднем по России выросли на 2,7%, сахар подорожал на 0,9%.
В предыдущие отчетные периоды наибольший вклад в рост продовольственной инфляции вносили цены на плодоовощную продукцию. Так, в марте по сравнению с февралем продукция подорожала на 14,2%, в годовом выражении — на 34,8%. За последнюю неделю цены на плодоовощную продукцию, наоборот, снизились на 0,6%. В частности, помидоры подешевели на 5,3%, огурцы на 5%, бананы – на 4,8%. В то же время цены на свеклу выросли на 7,4%, лук репчатый – 6,3%, картофель — 3,6%, морковь – 3,4%, яблоки – 3,1%, капусту белокочанную – 2,4%.
Рост цен на непродовольственные товары также продолжил замедляться на фоне укрепления рубля (0,51% после 0,9% неделей ранее), отметили в Минэкономразвития.
Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Целевого показателя инфляции, по прогнозам ЦБ, удастся достичь в 2024 г.