Газета
Экономика

Годовая инфляция в России ускорилась до 17,5%

Ведомости

Годовая инфляция в России в период со 2 по 8 апреля ускорилась до 17,49%, свидетельствуют данные Минэкономразвития. На 1 апреля индекс потребительских цен составлял 16,69%. Продовольственная инфляция на 8 апреля составила 19,1%.

За неделю со 2 по 8 апреля потребительские цены в России выросли на 0,66%. По сравнению с мартом инфляция замедлилась, следует из данных Росстата. Но с начала года индекс потребительских цен достиг 10,8%. Для сравнения: в апреле 2021 г. инфляция с начала года составляла 2,72%.

Со 2 по 8 апреля больше всего выросли цены на маргарин (3,1%), черный чай (2,2%), шоколадные конфеты (2,1%), печенье (1,9%), макаронные изделия (1,8%), мясо кур, колбасы вареные, крупа гречневая и соль подорожали на 1,6%. Цены на рис в среднем по России выросли на 2,7%, сахар подорожал на 0,9%.

В предыдущие отчетные периоды наибольший вклад в рост продовольственной инфляции вносили цены на плодоовощную продукцию. Так, в марте по сравнению с февралем продукция подорожала на 14,2%, в годовом выражении — на 34,8%. За последнюю неделю цены на плодоовощную продукцию, наоборот, снизились на 0,6%. В частности, помидоры подешевели на 5,3%, огурцы на 5%, бананы – на 4,8%. В то же время цены на свеклу выросли на 7,4%, лук репчатый – 6,3%, картофель — 3,6%, морковь – 3,4%, яблоки – 3,1%, капусту белокочанную – 2,4%.

Рост цен на непродовольственные товары также продолжил замедляться на фоне укрепления рубля (0,51% после 0,9% неделей ранее), отметили в Минэкономразвития.

Целью по инфляции в стране является показатель в 4%. Согласно консенсус-прогнозу Центробанка, инфляция в России по итогам 2022 г. составит 20%, а в 2023 г. снизится до 8%. Целевого показателя инфляции, по прогнозам ЦБ, удастся достичь в 2024 г.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных