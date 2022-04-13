Годовая инфляция в России ускорилась до 17,5%

В предыдущие отчетные периоды наибольший вклад в рост продовольственной инфляции вносили цены на плодоовощную продукцию. Так, в марте по сравнению с февралем продукция подорожала на 14,2%, в годовом выражении — на 34,8%. За последнюю неделю цены на плодоовощную продукцию, наоборот, снизились на 0,6%. В частности, помидоры подешевели на 5,3%, огурцы на 5%, бананы – на 4,8%. В то же время цены на свеклу выросли на 7,4%, лук репчатый – 6,3%, картофель — 3,6%, морковь – 3,4%, яблоки – 3,1%, капусту белокочанную – 2,4%.