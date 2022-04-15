Армения начала расплачиваться за российский газ в рублях
Армения начала платить за поставки российского природного газа в рублях, рассказал министр экономики страны Ваган Керобян. По его словам, ценообразование происходит в долларах, но оплата производится в российской валюте.
Контракт на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, пояснили в пресс-службе «Газпрома», который является единственным поставщиком природного газа в Армению.
С 1 апреля, согласно указу президента Владимира Путина, «Газпром» обязан продавать газ «недружественным» странам (тем, которые присоединились к санкциям против России в ответ на военную операцию на Украине) за рубли вместо долларов и евро. Для этого иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке специальные рублевые и валютные счета типа «К».
Иностранные покупатели будут платить за газ в валюте контракта, а Газпромбанк будет продать ее на Мосбирже и переводить рубли «Газпрому». Хотя новые правила оплаты поставок российского трубопроводного газа начали действовать с 1 апреля, первые платежи за поставленный «Газпромом» газ должны начаться во второй половине апреля — начале мая, уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Еврокомиссия считает требование оплачивать поставки в рублях нарушением договоренностей с целью обхода санкций. Многие члены Евросоюза отказались это делать. Венгрия стала первой и пока единственной страной ЕС, согласившейся выполнить это требование.
Армения к санкциям против России не присоединялась. Вице-премьер республики Мгер Григорян 23 марта заявил, что Ереван ведет переговоры с Москвой о расчетах за поставляемый газ в рублях, поскольку обсуждается также вопрос распределения валюты от таможенных сборов в Евразийском экономическом союзе. Армения входит в ЕАЭС наряду с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
По словам Керобяна, «есть понимание» о том, что нужно переходить на расчеты в национальных валютах между членами ЕАЭС. Он добавил, что с российской стороны «есть продвижение в этом направлении». «Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — отметил он.