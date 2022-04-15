Армения начала расплачиваться за российский газ в рублях

По словам Керобяна, «есть понимание» о том, что нужно переходить на расчеты в национальных валютах между членами ЕАЭС. Он добавил, что с российской стороны «есть продвижение в этом направлении». «Не нужно исключать армянский драм или казахский тенге из возможных способов оплаты. Мы думаем, что центральные банки стран должны создать соответствующую среду, чтобы оплаты в национальных валютах с видимостью или с прогнозируемостью курса имели место», — отметил он.