«Газпром» планирует создать рекордный резерв газа в ПХГ России
Правление «Газпрома» поручило к началу осени 2022 г. создать оперативный резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) на уровне 72,7 млрд куб. м и увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м, говорится в сообщении компании. Показатели станут рекордными.
«К началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,662 млрд куб. м, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни», — говорится в сообщении. Резерв газа в ПХГ Белоруссии составит 1,09 млрд куб. м, а в хранилищах Армении — 107 млн куб. м.
В компании рассказали, что в последние дни декабря 2021 г. суточный отбор газа из российских ПХГ стал рекордным за пять лет, потому что температура воздуха в это время опустилась на 9 градусов ниже климатической нормы. Поставки газа на внутренний рынок в эти дни достигали 1,7 млрд куб. м в сутки, что сопоставимо с потреблением газа в холодный период в Челябинской области или Башкортостане за месяц.
«По предварительным данным, суммарный объем поставок газа потребителям России по ГТС «Газпрома» (из ресурсов всех поставщиков) в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года достиг рекордного уровня. В частности, по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом увеличился спрос со стороны предприятий электроэнергетики, нефтехимической, цементной, агрохимической и металлургической промышленности», — добавили в «Газпроме».