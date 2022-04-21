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«Газпром» планирует создать рекордный резерв газа в ПХГ России

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Правление «Газпрома» поручило к началу осени 2022 г. создать оперативный резерв в российских подземных хранилищах газа (ПХГ) на уровне 72,7 млрд куб. м и увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м, говорится в сообщении компании. Показатели станут рекордными. 

«К началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в ПХГ на территории России в объеме 72,662 млрд куб. м, а также увеличить потенциальную максимальную суточную производительность до 852,4 млн куб. м. Таким образом, показатели выйдут на новые рекордные уровни», — говорится в сообщении. Резерв газа в ПХГ Белоруссии составит 1,09 млрд куб. м, а в хранилищах Армении — 107 млн куб. м.

В компании рассказали, что в последние дни декабря 2021 г. суточный отбор газа из российских ПХГ стал рекордным за пять лет, потому что температура воздуха в это время опустилась на 9 градусов ниже климатической нормы. Поставки газа на внутренний рынок в эти дни достигали 1,7 млрд куб. м в сутки, что сопоставимо с потреблением газа в холодный период в Челябинской области или Башкортостане за месяц.

«По предварительным данным, суммарный объем поставок газа потребителям России по ГТС «Газпрома» (из ресурсов всех поставщиков) в IV квартале 2021 года и I квартале 2022 года достиг рекордного уровня. В частности, по сравнению с прошлым осенне-зимним периодом увеличился спрос со стороны предприятий электроэнергетики, нефтехимической, цементной, агрохимической и металлургической промышленности», — добавили в «Газпроме».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных