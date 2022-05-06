Россия в апреле недополучила 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

В связи со спецоперацией на Украине Евросоюз рассматривает возможность ввести в рамках шестого пакета санкций эмбарго на российские энергоносители. 4 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривается полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам. Но, как сообщал Bloomberg, в Европе не могут договориться о сроках отказа от российской нефти, и обсуждение вопроса было отложено.