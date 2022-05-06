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Экономика

Россия в апреле недополучила 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

Ведомости

По итогам апреля 2022 г. федеральный бюджет России недополучил 133,1 млрд руб. прогнозируемых дополнительных нефтегазовых доходов, сообщили в Минфине. Их совокупный объем за месяц составил 280,9 млрд руб.

По прогнозам Минфина, по итогам мая дополнительно в бюджет должно поступить 414 млрд руб. «В связи с временной приостановкой на 2022 г. отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет», – уточнили в министерстве.

В связи со спецоперацией на Украине Евросоюз рассматривает возможность ввести в рамках шестого пакета санкций эмбарго на российские энергоносители. 4 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рассматривается полный запрет на импорт нефти из России, доставляемой по морю и по трубопроводам. Но, как сообщал Bloomberg, в Европе не могут договориться о сроках отказа от российской нефти, и обсуждение вопроса было отложено.

15 апреля вице-премьер России Александр Новак заявил, что Евросоюзу вряд ли удастся заменить российские нефть и газ в ближайшие 5-10 лет. Он отметил, в случае запрета импорта нефти в Европу покупателями излишков, вероятно, станут азиатские государства, некоторые из которых уже покупают больше энергоносителей из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных