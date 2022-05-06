В ООН сообщили о небольшом снижении мировых цен на продовольствие
Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в апреле снизился на 0,8% по сравнению с мартом, до 158,5 пункта, после нескольких месяцев роста и пика в марте, говорится в сообщении ФАО.
В организации отметили, что показатель апреля почти на 30% выше уровня апреля 2021 г. Индекс снизился благодаря небольшому уменьшению цен на растительные масла и зерновые, которые особенно подорожали в марте на фоне спецоперации на Украине.
«Небольшое снижение индекса является долгожданным облегчением, особенно для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, но все же цены на продовольствие остаются близкими к своим недавним максимумам. Это отражает сохраняющуюся напряженность на рынке и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности для наиболее уязвимых слоев населения», — пояснил главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен (цитата по ТАСС).
Рост цен на продовольственные товары начался в 2020 г. и продолжался почти весь 2021 г. с небольшим перерывом в летний период. Такая тенденция объяснялась ростом спроса после пика заболеваемости коронавирусом и носила поступательный характер. Этот подъем начался с изначально низкого уровня цен. Также цены на продовольствие начали резко расти с февраля в связи со спецоперацией на Украине.
Ранее Росстат сообщил, что за период с 16 по 22 апреля инфляция в России ускорилась до 0,25% после 0,2% неделей ранее. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32% (0,58% и 2,72% соответственно в 2021 г.).
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 2022 г. на уровне 18-23%. В 2023 г. показатель снизится до 5-7%, а в 2024 г. достигнет целевого показателя в 4%.