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Экономика

В ООН сообщили о небольшом снижении мировых цен на продовольствие

Ведомости

Индекс продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в апреле снизился на 0,8% по сравнению с мартом, до 158,5 пункта, после нескольких месяцев роста и пика в марте, говорится в сообщении ФАО.

В организации отметили, что показатель апреля почти на 30% выше уровня апреля 2021 г. Индекс снизился благодаря небольшому уменьшению цен на растительные масла и зерновые, которые особенно подорожали в марте на фоне спецоперации на Украине.

«Небольшое снижение индекса является долгожданным облегчением, особенно для стран с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, но все же цены на продовольствие остаются близкими к своим недавним максимумам. Это отражает сохраняющуюся напряженность на рынке и создает угрозу глобальной продовольственной безопасности для наиболее уязвимых слоев населения», — пояснил главный экономист ФАО Максимо Тореро Каллен (цитата по ТАСС).

Рост цен на продовольственные товары начался в 2020 г. и продолжался почти весь 2021 г. с небольшим перерывом в летний период. Такая тенденция объяснялась ростом спроса после пика заболеваемости коронавирусом и носила поступательный характер. Этот подъем начался с изначально низкого уровня цен. Также цены на продовольствие начали резко расти с февраля в связи со спецоперацией на Украине.

Ранее Росстат сообщил, что за период с 16 по 22 апреля инфляция в России ускорилась до 0,25% после 0,2% неделей ранее. С начала апреля инфляция составила 1,25%, с начала года — 11,32% (0,58% и 2,72% соответственно в 2021 г.).

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее заявила, что ЦБ прогнозирует годовую инфляцию в 2022 г. на уровне 18-23%. В 2023 г. показатель снизится до 5-7%, а в 2024 г. достигнет целевого показателя в 4%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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