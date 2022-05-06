В ООН сообщили о небольшом снижении мировых цен на продовольствие

Рост цен на продовольственные товары начался в 2020 г. и продолжался почти весь 2021 г. с небольшим перерывом в летний период. Такая тенденция объяснялась ростом спроса после пика заболеваемости коронавирусом и носила поступательный характер. Этот подъем начался с изначально низкого уровня цен. Также цены на продовольствие начали резко расти с февраля в связи со спецоперацией на Украине.