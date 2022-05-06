Минэкономразвития сообщило об ускорении годовой инфляции в России до 17,73%

В ведомстве добавили, что цены на соль за неделю выросли на 0,7%, подсолнечное масло – на 0,5%, при этом куриные яйца подешевели на 2,4%, а сахар – на 0,9%. Картофель в России подорожал за последнюю неделю апреля на 2,1%, яблоки – на 1,7%, огурцы – на 1,1%, помидоры – на 1%, бананы – на 0,6%, морковь – на 0,1%. Однако белокочанная капуста подешевела на 3,7%, а репчатый лук – на 1,8%.