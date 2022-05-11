ЦБ спрогнозировал резкое падение импорта в Россию в 2022 году
Падение импорта в Россию по итогам 2022 г. может составить от 32,5 до 36,5%, экспорт из России сократится на 17-21%. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.
В следующем году падение импорта, по мнению аналитиков ЦБ, резко замедлится до 2,5-1,5%. В 2024 г. падение, считают в регуляторе, сменится ростом в диапазоне от 2 до 4%.
В 2023 г. падение экспорта замедлится до 4-8%, а в 2024 г., как следует из прогноза, импорт может как сократиться на один процент, так и увеличиться на ту же величину по сравнению с предшествующим годом.
Западные страны ввели масштабные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. Ограничения, среди прочего, затронули поставки в Россию ряда товаров. Некоторые иностранные компании уже объявили о приостановке поставок и деятельности в России на фоне санкций и проблем с логистикой.