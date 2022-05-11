Газета
Экономика

ЦБ спрогнозировал резкое падение импорта в Россию в 2022 году

Ведомости

Падение импорта в Россию по итогам 2022 г. может составить от 32,5 до 36,5%, экспорт из России сократится на 17-21%. Об этом говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В следующем году падение импорта, по мнению аналитиков ЦБ, резко замедлится до 2,5-1,5%. В 2024 г. падение, считают в регуляторе, сменится ростом в диапазоне от 2 до 4%.

В 2023 г. падение экспорта замедлится до 4-8%, а в 2024 г., как следует из прогноза, импорт может как сократиться на один процент, так и увеличиться на ту же величину по сравнению с предшествующим годом.

Западные страны ввели масштабные санкции против России после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине. Ограничения, среди прочего, затронули поставки в Россию ряда товаров. Некоторые иностранные компании уже объявили о приостановке поставок и деятельности в России на фоне санкций и проблем с логистикой.

Ранее по теме: Рубль укрепляется: стоит ли сейчас покупать доллары

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных