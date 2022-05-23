Спрос на готовый бизнес в России вырос на 19%

Сельхозкомпании оказались вместе с предприятиями общепита также и одними из самых продаваемых бизнесов в России: число объявлений выросло на площадке за I квартал года выросло на 46% и 33% соответственно. Спрос на интернет-магазины, по данным интернет-сервиса, вырос на 16% за прошедший квартал и на 32% за год. Интерес к компаниям сферы общепита за квартал вырос на 15% и 13% соответственно, за год такие бизнесы стали востребованнее на 11% и 12% соответственно.