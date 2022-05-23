Спрос на готовый бизнес в России вырос на 19%
По итогам апреля 2022 г. спрос на готовый бизнес увеличился на 19% по сравнению с мартом и на 37% по сравнению с февралем. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов «Юла» и «Объявления ВКонтакте».
Самые высокие темпы роста показал бизнес, связанный с сельским хозяйством — заинтересованность в нем за апрель увеличилась на 266%. Число запросов на покупку производственного бизнеса с марта по апрель выросло на 79%, а с февраля по апрель на 131%.
За эти три месяца также повысился спрос на интернет-бизнес (+114%), гостиницы и хостелы (+108%), строительство (+104%) и салоны красоты (+62%). Торговым бизнесом с февраля по март и с марта по апрель в среднем интересовались на 35% чаще.
В конце апреля «Авито» в своем исследовании сообщило, что спрос на готовые предприятия в сфере развлечений и сельского хозяйства в I квартале 2022 г. на сервисе бесплатных объявлений «Авито» вырос на 20%. В среднем готовая организация в России в первые три месяца текущего года стоила 480 000 руб.
Сельхозкомпании оказались вместе с предприятиями общепита также и одними из самых продаваемых бизнесов в России: число объявлений выросло на площадке за I квартал года выросло на 46% и 33% соответственно. Спрос на интернет-магазины, по данным интернет-сервиса, вырос на 16% за прошедший квартал и на 32% за год. Интерес к компаниям сферы общепита за квартал вырос на 15% и 13% соответственно, за год такие бизнесы стали востребованнее на 11% и 12% соответственно.