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Экономика

Болгария обсудит с Еврокомиссией требование России оплачивать газ в рублях

Ведомости

Власти Болгарии планируют в ближайшие дни поднять в Еврокомиссии вопрос о требовании России оплачивать газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов телеканалу BTV. Он напомнил, что ЕК назвала такое требование нарушением антироссийских санкций.

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, каковы будут последствия для всей системы»,— ответил Николов на вопрос, что если Германия и Италия открывают счета для оплаты российского газа в рублях, то какой смысл в том, что Болгария этого не делает.

Он отметил, что власти Болгарии рассчитывают, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции по ситуации с российским газом.

27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию, потому что те отказались оплачивать топливо в рублях. Такое требование было введено с 1 апреля: компании из недружественных стран должны открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда оплату газа в валюте контракта. Затем банк конвертирует ее в рубли и переведет «Газпрому».

Представитель Еврокомиссии ранее заявил, что компании, чтобы не нарушить антироссийские санкции, должны объявлять о завершении оплаты газа после того, как перечислили деньги в валюте контракта в российский банк.

Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что около половины из 54 клиентов «Газпрома» уже открыли специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок в рублях. Новак отметил, что их список будет опубликован в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных