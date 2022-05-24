Болгария обсудит с Еврокомиссией требование России оплачивать газ в рублях

«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, каковы будут последствия для всей системы»,— ответил Николов на вопрос, что если Германия и Италия открывают счета для оплаты российского газа в рублях, то какой смысл в том, что Болгария этого не делает.