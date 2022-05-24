Болгария обсудит с Еврокомиссией требование России оплачивать газ в рублях
Власти Болгарии планируют в ближайшие дни поднять в Еврокомиссии вопрос о требовании России оплачивать газ в рублях, заявил министр энергетики страны Александр Николов телеканалу BTV. Он напомнил, что ЕК назвала такое требование нарушением антироссийских санкций.
«Это очень хороший вопрос, мы поднимем его на уровне Еврокомиссии. Уровень солидарности и единства должен быть максимально высоким. Если есть исключения, мы рассмотрим их и поймем, каковы будут последствия для всей системы»,— ответил Николов на вопрос, что если Германия и Италия открывают счета для оплаты российского газа в рублях, то какой смысл в том, что Болгария этого не делает.
Он отметил, что власти Болгарии рассчитывают, что Еврокомиссия даст дополнительные инструкции по ситуации с российским газом.
27 апреля «Газпром» прекратил поставлять газ в Польшу и Болгарию, потому что те отказались оплачивать топливо в рублях. Такое требование было введено с 1 апреля: компании из недружественных стран должны открыть специальные счета в Газпромбанке и переводить туда оплату газа в валюте контракта. Затем банк конвертирует ее в рубли и переведет «Газпрому».
Представитель Еврокомиссии ранее заявил, что компании, чтобы не нарушить антироссийские санкции, должны объявлять о завершении оплаты газа после того, как перечислили деньги в валюте контракта в российский банк.
Вице-премьер Александр Новак ранее сообщил, что около половины из 54 клиентов «Газпрома» уже открыли специальные счета в «Газпромбанке» для оплаты поставок в рублях. Новак отметил, что их список будет опубликован в ближайшее время.