Жители России вернули в банки почти все снятые за февраль-март средства

В апреле незначительно вырос объем средств юридических лиц – на 78 млрд руб. или 0,2%. В марте этот показатель составлял -0,01%, уточнил регулятор. «Выросли валютные средства резидентов, вероятно, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней. Средства в рублях, напротив, снизились на 670 млрд руб., в основном в последнюю неделю апреля, что в том числе связано с ежегодными налоговыми выплатами», – говорится в сообщении Банка России.