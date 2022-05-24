Жители России вернули в банки почти все снятые за февраль-март средства
Объем средств населения в банках в апреле вырос на 1,3 трлн руб. (+3,8%), что почти полностью компенсирует снятые со счетов в феврале-марте наличные, сообщили в Банке России.
За два месяца граждане России сняли со счетов в общей сложности около 1,4 трлн руб. «Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего $0,2 млрд, или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, после $9,8 млрд в марте», – уточняется в сообщении регулятора.
По прогнозам регулятора, по итогам мая объем средств населения вырастет за счет детских выплат – уже сейчас на эти цели выделено порядка 363 млрд руб., всего в 2022 г. будет выплачено около 505 млрд руб.
Рост средств на счетах эскроу сократился в три раза по сравнению с мартом из-за сокращения числа выданных ипотек, уточнили в Центробанке.
В апреле незначительно вырос объем средств юридических лиц – на 78 млрд руб. или 0,2%. В марте этот показатель составлял -0,01%, уточнил регулятор. «Выросли валютные средства резидентов, вероятно, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней. Средства в рублях, напротив, снизились на 670 млрд руб., в основном в последнюю неделю апреля, что в том числе связано с ежегодными налоговыми выплатами», – говорится в сообщении Банка России.
Кредитование юрлиц в апреле практически не изменилось по сравнению с мартом – объем займов снизился на 15 млрд руб. или 0,03%. В Центробанке отмечают, что кредитные организации «осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности». По мнению регулятора, объем выдачи может вырасти после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ льготного кредитования.
Ипотечный портфель в апреле сократился на 0,1%, в целом за три месяца он сократился более чем в 3 раза – с 521 млрд руб. до 162 млрд руб.
«Выдачи сократились как по «льготной» ипотеке, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7 до 12%, так и по «семейной», в отношении которой условия не менялись и ставка по которой остается комфортной – 6%», – отметили в Центробанке.