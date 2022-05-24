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Экономика

Жители России вернули в банки почти все снятые за февраль-март средства

Ведомости

Объем средств населения в банках в апреле вырос на 1,3 трлн руб. (+3,8%), что почти полностью компенсирует снятые со счетов в феврале-марте наличные, сообщили в Банке России.

За два месяца граждане России сняли со счетов в общей сложности около 1,4 трлн руб. «Прирост обеспечили средства в рублях, при этом снижение по валютным счетам с учетом введенных ранее ограничений составило всего $0,2 млрд, или 16 млрд руб. в рублевом эквиваленте, после $9,8 млрд в марте», – уточняется в сообщении регулятора.

По прогнозам регулятора, по итогам мая объем средств населения вырастет за счет детских выплат – уже сейчас на эти цели выделено порядка 363 млрд руб., всего в 2022 г. будет выплачено около 505 млрд руб.

Рост средств на счетах эскроу сократился в три раза по сравнению с мартом из-за сокращения числа выданных ипотек, уточнили в Центробанке.

В апреле незначительно вырос объем средств юридических лиц – на 78 млрд руб. или 0,2%. В марте этот показатель составлял -0,01%, уточнил регулятор. «Выросли валютные средства резидентов, вероятно, за счет валютной выручки, по которой был увеличен срок продажи до 60 рабочих дней. Средства в рублях, напротив, снизились на 670 млрд руб., в основном в последнюю неделю апреля, что в том числе связано с ежегодными налоговыми выплатами», – говорится в сообщении Банка России.

Кредитование юрлиц в апреле практически не изменилось по сравнению с мартом – объем займов снизился на 15 млрд руб. или 0,03%. В Центробанке отмечают, что кредитные организации «осторожно подходят к выбору заемщиков с учетом высоких ставок и экономической неопределенности». По мнению регулятора, объем выдачи может вырасти после снижения ключевой ставки до 14% и расширения государственных программ льготного кредитования.

Ипотечный портфель в апреле сократился на 0,1%, в целом за три месяца он сократился более чем в 3 раза – с 521 млрд руб. до 162 млрд руб.

«Выдачи сократились как по «льготной» ипотеке, по которой в начале апреля ставка была увеличена с 7 до 12%, так и по «семейной», в отношении которой условия не менялись и ставка по которой остается комфортной – 6%», – отметили в Центробанке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных