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Экономика

Кабмин направит 37 млрд рублей на льготные кредиты импортерам важной продукции

Ведомости

Правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Распоряжение о субсидировании специальной программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Решение позволит выдавать импортерам льготные кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 6%, отмечают в правительстве. Поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов, говорится в сообщении.

Общая сумма займов может достичь 800 млрд руб., а срок будет зависеть от целей кредитования. Так, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, а для оборудования и средств производства – три года.

Ранее по теме: Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетного импорта

В перечень приоритетной продукции, на закупки которой распространяется программа льготного кредитования, вошли в том числе продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины и электроника.

Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров в середине мая. В проекте постановления правительства, который направил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, было сказано, что на компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ.

Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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