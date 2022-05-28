Кабмин направит 37 млрд рублей на льготные кредиты импортерам важной продукции
Правительство выделило более 37 млрд руб. на программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции. Распоряжение о субсидировании специальной программы подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Решение позволит выдавать импортерам льготные кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. В текущих условиях это немногим больше 6%, отмечают в правительстве. Поддержка поможет предприятиям снизить текущие затраты, наладить поставки всех необходимых товаров и ресурсов, говорится в сообщении.
Общая сумма займов может достичь 800 млрд руб., а срок будет зависеть от целей кредитования. Так, для закупки сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать один год, а для оборудования и средств производства – три года.
В перечень приоритетной продукции, на закупки которой распространяется программа льготного кредитования, вошли в том числе продовольственные товары, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины и электроника.
Минпромторг предложил выдавать льготные кредиты на закупку приоритетных для российской экономики импортных товаров в середине мая. В проекте постановления правительства, который направил первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, было сказано, что на компенсацию потерь банкам будет предоставлена субсидия в размере 70% от ставки ЦБ.
Компенсация финансовым организациям также ограничивается по срокам. Льготная ставка может действовать до 12 месяцев для импортных контрактов на закупку продукции для оперативных потребностей и 36 месяцев для инвестиционных проектов.