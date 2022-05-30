Захарова ответила на слова главы ЕК о вынужденной закупке российской нефти

В начале мая Еврокомиссия предложила включить в шестой пакет санкций в отношении России постепенный отказ от российской нефти до конца 2022 г., для стран с высокой зависимостью от таких поставок срок отказа предложили продлить. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия, экономика которой сильно зависит от поставок из России. Для согласования санкций нужно одобрение всех 27 стран Евросоюза.