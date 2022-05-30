Захарова ответила на слова главы ЕК о вынужденной закупке российской нефти
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, что в случае полного и немедленного отказа ЕС от российской нефти президент России Владимир Путин сможет перебросить эту нефть на мировой рынок и получить большую сумму.
«Представляете, если, к примеру, рассказать в Еврокомиссии, что у нас еще снега зимой много и мы на нем неплохо зарабатываем. Ведь весь скупят от злости», — заявила Захарова.
Фон дер Ляйен 24 мая отметила, что отказ ЕС от российской нефти может заставить Путина перебросить топливо, которое не закупят в Европе, на мировой рынок. В результате цены на нефть вырастут и он сможет получить большую сумму, чтобы пополнить «военную казну». Глава ЕК призвала в этом вопросе «мыслить стратегически», передают «РИА Новости».
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также ответил на слова фон дер Ляйен. «Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», — отметил он в своем Telegram-канале.
В начале мая Еврокомиссия предложила включить в шестой пакет санкций в отношении России постепенный отказ от российской нефти до конца 2022 г., для стран с высокой зависимостью от таких поставок срок отказа предложили продлить. Против нефтяного эмбарго выступает Венгрия, экономика которой сильно зависит от поставок из России. Для согласования санкций нужно одобрение всех 27 стран Евросоюза.