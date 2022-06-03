Путин назвал недальновидной политику Еврокомиссии в сфере энергетики

Он напомнил, что европейские страны не прислушались к просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку газа, из-за чего цены на него также начали расти. Из-за подорожания газа выросли цены на удобрения, потому что часть из них производится с использованием газа. Подорожание удобрений привело к тому, что многие предприятия стали нерентабельными и начали закрываться, из-за чего объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены на них выросли «драматично», добавил Путин.