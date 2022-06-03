Путин назвал недальновидной политику Еврокомиссии в сфере энергетики
Президент России Владимир Путин назвал политику Еврокомиссии в сфере энергетики недальновидной. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1», стенограмма которого опубликована на сайте Кремля.
«Вторая причина – это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит. Я лично считаю, что многие политические силы и в Штатах, и в Европе начали спекулировать на естественной тревоге жителей планеты за состояние климата, за изменение климата, начали продвигать эту «зелёную повестку» в том числе в энергетике», — отметил Путин.
Он пояснил, что в Европе даются неквалифицированные рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных ее источников и принижается значение традиционных видов энергии, в том числе углеводородов. Из-за этого банки перестали давать кредиты, а страховые компании – страховать соответствующие сделки. Местные власти перестали выдавать землю для расширения производства, сократили строительство специализированного транспорта.
«Всё это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат – повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась – и сразу цены полетели вверх», — подчеркнул президент.
Он напомнил, что европейские страны не прислушались к просьбам России сохранить долгосрочные контракты на поставку газа, из-за чего цены на него также начали расти. Из-за подорожания газа выросли цены на удобрения, потому что часть из них производится с использованием газа. Подорожание удобрений привело к тому, что многие предприятия стали нерентабельными и начали закрываться, из-за чего объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены на них выросли «драматично», добавил Путин.
«Но мы об этом предупреждали, и это вообще никак не связано ни с какой военной операцией России на Донбассе, не имеет к этому вообще никакого отношения», — подчеркнул он.
С 1 апреля Россия изменила механизм оплаты поставок газа в недружественные страны и перевела ее в рубли. Теперь импортеры должны открыть в «Газпромбанке» валютный и рублевый счет и перевести туда оплату в валюте контракта. Затем банк конвертирует деньги в рубли и переведит их на счет «Газпрома».
После введения такого механизма несколько компаний в Польше, Болгарии, Финляндии, Дании, Нидерландах и Германии отказались оплачивать газ в рублях, из-за чего «Газпром» остановил поставки этим предприятиям. По словам вице-премьера Александра Новака, около половины из 54 импортеров российского газа открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты в рублях.