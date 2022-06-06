Газета
Экономика

Фонд национального благосостояния в мае вырос на 1,47 трлн рублей

Ведомости

По состоянию на 1 июня 2022 г. объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 12,476 трлн руб., или 9,4% прогнозируемого на 2022 г. ВВП, сообщили в Минфине. По данным на 1 мая его объем составлял 11,005 трлн руб., таким образом, рост за месяц составил чуть более 1,47 трлн руб.

Текущий объем ФНБ эквивалентен $197,725 млрд, рост в валюте по итогам мая 2022 г. составил  $42,771 млрд.

В Минфине уточнили, что сейчас на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 51,59 млрд евро, 5,57 млрд фунтов стерлингов, 809,81 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, 554,91 т золота в обезличенной форме и 252,8 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 529,52 млрд руб., в долговых обязательствах иностранных государств – $3 млрд и др. В акции Сбербанка вложено 1,34 трлн руб., «Аэрофлота» – 23,51 млрд руб., Дом.РФ – $50 млрд.

В мае в соответствии с приказом об использовании дополнительных нефтегазовых доходов на счета по учету средств ФНБ были зачислены 14,823 млрд евро, 1,578 млрд фунтов стерлингов, 240,334 млрд японских иен, 82,943 млрд китайских юаней и 149,2 т золота в обезличенной форме.

250 млрд руб. средств ФНБ были размещены в привилегированные акции ОАО «РЖД», 3,038 млрд руб. размещены в облигации госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для финансирования проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры». Банк ВТБ за счет привлеченных на субординированный депозит средств ФНБ купил облигации госкомпании «Российские автомобильные дороги» на 450 млн руб. для финансирования строительства в Московской области Центральной кольцевой автомобильной дороги.

По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ликвидных активов ФНБ составил 9,23 трлн руб., или $146,276 млрд. «Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)56,4 млн долларов США, что эквивалентно (-)3 556,8 млн руб.», – говорится в сообщении Минфина.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных