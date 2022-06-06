Фонд национального благосостояния в мае вырос на 1,47 трлн рублей

По состоянию на 1 июня 2022 г. объем ликвидных активов ФНБ составил 9,23 трлн руб., или $146,276 млрд. «Совокупная расчетная сумма финансового результата от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 декабря 2021 г. по 31 мая 2022 г. составила отрицательную величину, равную (-)56,4 млн долларов США, что эквивалентно (-)3 556,8 млн руб.», – говорится в сообщении Минфина.