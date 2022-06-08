Отдых в Абхазии летом может подорожать на 20-30% из-за санкций

Летом 2022 г. отдых в Абхазии может подорожать на 20-30% в том числе из-за санкций, так как республика находится в рублевой зоне и большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц, доставляется из России. Об этом во время своего выступления на расширенном заседании о ходе курортного сезона 2022 г. рассказал глава минтуризма Абхазии Теймураз Хишба.