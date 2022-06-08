Отдых в Абхазии летом может подорожать на 20-30% из-за санкций
Летом 2022 г. отдых в Абхазии может подорожать на 20-30% в том числе из-за санкций, так как республика находится в рублевой зоне и большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц, доставляется из России. Об этом во время своего выступления на расширенном заседании о ходе курортного сезона 2022 г. рассказал глава минтуризма Абхазии Теймураз Хишба.
По его словам, к таким выводам в министерстве пришли по результатам анализа данных туроператоров республики. Рост может составить от 20 до 30% «в зависимости от цен на рынках», добавил Хишба. «Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего в годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах», – отметил министр туризма республики.
По словам Хишбы, увеличение цен наблюдается и в экскурсионной сфере – например, с 1 мая 2022 г. стоимость входного билета на КПП озера Рица выросла на 100%, в Новоафонской пещере – на 40%.
Глава минтуризма рассказал, что примерная стоимость проживания одного человека при двухместном размещении в отелях с системой «все включено» на семь ночей в июне составляет от 15 000 до 30 000 руб., в июле и августе – от 30 000 до 50 000 руб., в «бархатный сезон» – от 25 000 руб.