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Экономика

Отдых в Абхазии летом может подорожать на 20-30% из-за санкций

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Летом 2022 г. отдых в Абхазии может подорожать на 20-30% в том числе из-за санкций, так как республика находится в рублевой зоне и большая часть товаров, необходимых для оснащения, функционирования и обеспечения материально-технической базы гостиниц, доставляется из России. Об этом во время своего выступления на расширенном заседании о ходе курортного сезона 2022 г. рассказал глава минтуризма Абхазии Теймураз Хишба.

По его словам, к таким выводам в министерстве пришли по результатам анализа данных туроператоров республики. Рост может составить от 20 до 30% «в зависимости от цен на рынках», добавил Хишба. «Спрос на абхазское направление в данный момент приближается к доковидному периоду. Больше всего в годовом выражении выросли цены на размещение в топовых объектах», – отметил министр туризма республики.

По словам Хишбы, увеличение цен наблюдается и в экскурсионной сфере – например, с 1 мая 2022 г. стоимость входного билета на КПП озера Рица выросла на 100%, в Новоафонской пещере – на 40%.

Глава минтуризма рассказал, что примерная стоимость проживания одного человека при двухместном размещении в отелях с системой «все включено» на семь ночей в июне составляет от 15 000 до 30 000 руб., в июле и августе – от 30 000 до 50 000 руб., в «бархатный сезон» – от 25 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных