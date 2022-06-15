Израиль и Египет подписали соглашение об экспорте газа в Европу
Израиль, Египет и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании в сфере увеличения экспорта газа в ЕС, передает телеканал Al Jazeera.
Согласно документу, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года. Предполагается, что Израиль будет поставлять газ в Европу через египетские станции сжижения в Идку и Дамиетте. Подписание меморандума произошло на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума, которая проходит в Каире.
Как заявила на церемонии подписания договора председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «цель соглашения — поставлять энергию потребителям [в Европе] по доступным ценам». Она приветствовала подписание документа, назвав его историческим. Глава ЕК ранее заявляла, что ЕС рассчитывает на помощь Израиля в снижении своей энергетической зависимости от России на фоне спецоперации на Украине.
В конце мая издание The Jerusalem Post сообщило, что Израиль возобновит разведку газовых месторождений в своих водах на фоне ситуации с поставками энергоносителей в Европе. Как подчеркивает издание, страны пытаются избавиться от своей зависимости от российского природного газа в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с военной операцией на Украине.