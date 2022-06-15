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Израиль и Египет подписали соглашение об экспорте газа в Европу

Ведомости

Израиль, Египет и Евросоюз подписали меморандум о взаимопонимании в сфере увеличения экспорта газа в ЕС, передает телеканал Al Jazeera. 

Согласно документу, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года. Предполагается, что Израиль будет поставлять газ в Европу через египетские станции сжижения в Идку и Дамиетте. Подписание меморандума произошло на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума, которая проходит в Каире. 

Как заявила на церемонии подписания договора председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «цель соглашения — поставлять энергию потребителям [в Европе] по доступным ценам». Она приветствовала подписание документа, назвав его историческим. Глава ЕК ранее заявляла, что ЕС рассчитывает на помощь Израиля в снижении своей энергетической зависимости от России на фоне спецоперации на Украине.

В конце мая издание The Jerusalem Post сообщило, что Израиль возобновит разведку газовых месторождений в своих водах на фоне ситуации с поставками энергоносителей в Европе. Как подчеркивает издание, страны пытаются избавиться от своей зависимости от российского природного газа в рамках санкций, наложенных на Москву в связи с военной операцией на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных