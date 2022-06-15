Израиль и Египет подписали соглашение об экспорте газа в Европу

Согласно документу, соглашение рассчитано на три года с автоматическим продлением еще на два года. Предполагается, что Израиль будет поставлять газ в Европу через египетские станции сжижения в Идку и Дамиетте. Подписание меморандума произошло на полях седьмой министерской встречи Восточно-средиземноморского газового форума, которая проходит в Каире.