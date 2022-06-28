Госдума приняла в первом чтении закон об оплате внешних облигаций в рублях
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют осуществлять расчеты по внешним облигационным займам в российской валюте, следует из сообщения на портале системы обеспечения законодательной деятельности.
Правительство России внесло проект закона в Госдуму 22 июня 2022 г. Изменения затронут ст. 9 закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 г.». Согласно поправкам, оплата по облигациям в иностранной валюте будет приостановлена до 1 января 2023 г.
«Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам Российской Федерации, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в «санкционный» список», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров во время своего выступления по проекту предложил рассмотреть его во втором чтении на заседании 30 июня, сообщил «Интерфакс».