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Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон об оплате внешних облигаций в рублях

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки к Бюджетному кодексу, которые позволяют осуществлять расчеты по внешним облигационным займам в российской валюте, следует из сообщения на портале системы обеспечения законодательной деятельности.

Правительство России внесло проект закона в Госдуму 22 июня 2022 г. Изменения затронут ст. 9 закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 г.». Согласно поправкам, оплата по облигациям в иностранной валюте будет приостановлена до 1 января 2023 г.

«Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам Российской Федерации, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в «санкционный» список», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров во время своего выступления по проекту предложил рассмотреть его во втором чтении на заседании 30 июня, сообщил «Интерфакс».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных