Госдума приняла в первом чтении закон об оплате внешних облигаций в рублях

«Законопроект разработан в связи с решением властей США об отказе в продлении лицензии на получение инвесторами платежей в долларах США по государственным долговым обязательствам Российской Федерации, а также в связи с невозможностью дальнейшего осуществления российским центральным депозитарием платежей в евро в связи с его включением Европейским союзом в «санкционный» список», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.