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Экономика

Минторг США сообщил о падении экспорта полупроводников в Россию на 90%

Ведомости

Глобальный экспорт полупроводников в Россию снизился почти на 90% после введения западных санкций, заявила министр торговли США Джина Раймондо на конференции в Вашингтоне. 

«С момента введения мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех источников сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, включая такие виды оружия, как высокоточные ракеты и танки», — отметила Раймондо (цитата по ТАСС).

США усилили санкции против России после начала военной операции на Украине. Среди прочего ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров. Аналогичные санкции поддержал Тайвань.

В рамках пятого пакета санкций ЕС наложил запрет на экспорт в Россию некоторых типов машин и транспортного оборудования. Среди прочего запрету подлежали поставки квантовых компьютеров и передовых полупроводников, а также «чувствительной» техники.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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