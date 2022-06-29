Минторг США сообщил о падении экспорта полупроводников в Россию на 90%

«С момента введения мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех источников сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, включая такие виды оружия, как высокоточные ракеты и танки», — отметила Раймондо (цитата по ТАСС).