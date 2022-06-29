Минторг США сообщил о падении экспорта полупроводников в Россию на 90%
Глобальный экспорт полупроводников в Россию снизился почти на 90% после введения западных санкций, заявила министр торговли США Джина Раймондо на конференции в Вашингтоне.
«С момента введения мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех источников сократился почти на 90%, в результате чего российские компании остались без полупроводников, необходимых для широкого спектра продукции, включая такие виды оружия, как высокоточные ракеты и танки», — отметила Раймондо (цитата по ТАСС).
США усилили санкции против России после начала военной операции на Украине. Среди прочего ограничения затронули поставки американских технологий для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Санкции также коснулись экспорта полупроводников, компьютеров, телекоммуникаций, оборудования информационной безопасности, лазеров и сенсоров. Аналогичные санкции поддержал Тайвань.
В рамках пятого пакета санкций ЕС наложил запрет на экспорт в Россию некоторых типов машин и транспортного оборудования. Среди прочего запрету подлежали поставки квантовых компьютеров и передовых полупроводников, а также «чувствительной» техники.