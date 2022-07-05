МЭА прогнозирует сокращение поставок трубопроводного газа из России в ЕС на 55%

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что потребление природного газа будет расти в течение следующих лет, но снизится в 2022 г. Агентство также считает, что поставки из России в Евросоюз снизятся к 2025 г. на 55% минимум, а при «ускоренном сценарии» на более чем 75%, говорится в отчете компании.