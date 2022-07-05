МЭА прогнозирует сокращение поставок трубопроводного газа из России в ЕС на 55%
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что потребление природного газа будет расти в течение следующих лет, но снизится в 2022 г. Агентство также считает, что поставки из России в Евросоюз снизятся к 2025 г. на 55% минимум, а при «ускоренном сценарии» на более чем 75%, говорится в отчете компании.
Россия в отчете названа крупнейшим поставщиком газа в ЕС. Основной причиной снижения поставок газа из России агентство называет окончание срока действия долгосрочных контрактов «Газпрома». Более того, контрсанкции могут ограничить работу газопровода «Ямал – Европа», а также не позволят «Газпрому» поставлять газ своим дочерним компаниям в Германии. МЭА не исключает сценария и полного прекращения поставок газа в ЕС.
Евросоюз, считает МЭА, намерен отказываться от российского газа, однако у этого будут «глобальные последствия», отмечает агентство. Мировой спрос на газ к 2025 г. достигнет 140 млрд куб. м, при этом 50% будет приходиться на Азиатско-Тихоокеанский регион.
В начале июля США обогнали Россию по поставкам газа в Евросоюз. «Недавнее резкое сокращение поставок природного газа из России в Европу означает, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем газа по трубопроводу из России», — отметил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
В конце марта вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) отказываются от расчетов за поставки газа из России в рублях. В G7 входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. Все эти страны были внесены в список недружественных.
Помимо этого, у компании Siemens Energy в середине июня возникли трудности с доставкой «Газпрому» отремонтированного насоса для газопровода «Северный поток» из-за санкций Канады. Так, из-за трудностей поставок необходимых запчастей России пришлось сократить на 60% поставки газа по «Северному потоку – 1» в Германию и Европу.
Также 22 июня МЭА предупредило, что ЕС следует готовиться к полному прекращению поставок российского газа этой зимой. Агентство призывает сохранить работу стареющих атомных станций, а также принять меры по сокращению спроса на газ.