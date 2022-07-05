Газета
Экономика

Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии

Ведомости

Новые законопроекты, в том числе об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом, не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Сегодня Госдума приняла законопроект в первом чтении.

«Предлагаемые поправки в первую очередь направлены на более эффективное выполнение ГОЗа и затрагивают "исторически" сформированный перечень головных исполнителей ГОЗа и их кооперацию», — отметил Борисов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в текущих геополитических условиях важность принятия новых законопроектов невозможно переоценить.

«Предусмотренные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но в первую очередь гарантированно обеспечат Министерство обороны необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит, будут способствовать скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом», — заключил вице-премьер.

30 июня правительство внесло документ в нижнюю палату парламента. Оно предложило разрешить ему принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики, чтобы оперативно удовлетворять потребности армии и других воинских формирований в вооружении и технике.

Ранее по теме: Законопроект о спецмерах правительства могут рассмотреть в июле

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных