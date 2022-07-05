Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии
Новые законопроекты, в том числе об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом, не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Сегодня Госдума приняла законопроект в первом чтении.
«Предлагаемые поправки в первую очередь направлены на более эффективное выполнение ГОЗа и затрагивают "исторически" сформированный перечень головных исполнителей ГОЗа и их кооперацию», — отметил Борисов (цитата по «РИА Новости»). По его словам, в текущих геополитических условиях важность принятия новых законопроектов невозможно переоценить.
«Предусмотренные меры позволят не только оптимизировать работу организаций российского оборонно-промышленного комплекса, но в первую очередь гарантированно обеспечат Министерство обороны необходимыми объемами вооружений и военной техники. А значит, будут способствовать скорейшему достижению всех целей специальной военной операции, поставленных президентом», — заключил вице-премьер.
30 июня правительство внесло документ в нижнюю палату парламента. Оно предложило разрешить ему принимать решение о введении специальных мер в сфере экономики, чтобы оперативно удовлетворять потребности армии и других воинских формирований в вооружении и технике.