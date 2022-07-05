Борисов исключил перевод всей экономики на нужды армии

Новые законопроекты, в том числе об обеспечении проведения Вооруженными силами и другими войсками и органами контртеррористических и других операций за рубежом, не предполагают перепрофилирования мощностей предприятий гражданских секторов экономики для нужд армии, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Сегодня Госдума приняла законопроект в первом чтении.