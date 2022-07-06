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Цена на нефть Brent упала ниже $99 за баррель впервые с апреля

Ведомости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала более чем на 4% и по состоянию на 18:20 мск торговалась на уровне чуть больше $99 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Снижение до тех же показателей наблюдалось у марки Brent в апреле текущего года. В это же время фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 3,74% — до $95,78 за баррель.

С начала специальной военной операции на Украине нефть Brent подорожала на 26% — до $112 за баррель, нефть WTI — на 12% до $106. Однако 5 июля Brent потеряла 10,4% стоимости и достигла $101,7 за баррель впервые с 11 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных