Цена на нефть Brent упала ниже $99 за баррель впервые с апреля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE упала более чем на 4% и по состоянию на 18:20 мск торговалась на уровне чуть больше $99 за баррель, следует из данных торговой площадки.
Снижение до тех же показателей наблюдалось у марки Brent в апреле текущего года. В это же время фьючерс на нефть марки WTI дешевеет на 3,74% — до $95,78 за баррель.
С начала специальной военной операции на Украине нефть Brent подорожала на 26% — до $112 за баррель, нефть WTI — на 12% до $106. Однако 5 июля Brent потеряла 10,4% стоимости и достигла $101,7 за баррель впервые с 11 мая.