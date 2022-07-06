Пушков усомнился в необходимости войти в положение Германии по «Северному потоку-2»
Берлин напрасно полагает, что запуск газопровода «Северный поток — 2» зависит исключительно от решения немецких властей, написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Они забывают, что наполнение трубопровода идет из России. Нужно ли России временное включение «Северного потока — 2», которое в Берлине, видимо, считают для себя крайним средством? Тем более условиях, когда западная политика санкций направлена на экономическое удушение России», — написал Пушков.
По его словам, Россию устраивают нынешние нефтегазовые доходы. Сенатор отметил, что по подсчетам финских экспертов, Россия заработала за первые 100 дней после начала спецоперации рекордные 93 млрд евро от продажи нефти и газа.
Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст ранее призвал начать переговоры по запуску газопровода «Северный поток — 2», чтобы обеспечить Германию газом. По его мнению, правительства стран ЕС должны пересмотреть энергетические санкции против России, поскольку они не приносят ожидаемого результата.
Строительство «Северного потока — 2» завершилось в сентябре прошлого года, после чего началась процедура сертификации его оператора — Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома». Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.
5 мая «Газпром» сообщил, что решил использовать участок «Северного потока — 2» для развития газоснабжения северо-западных регионов России. В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской участок газопровода в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г., добавили в пресс-службе.