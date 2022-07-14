Путин продлил беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму до 2025 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает беспошлинную регистрацию объектов недвижимости на Крымском полуострове, приобретенных до его вхождения в состав России, до 2025 г., следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации.
Речь идет о переходном периоде, который изначально действовал до 2017 г., а потом был продлен до 2023 г. Благодаря этому люди, которые купили недвижимость в Крыму до его присоединения к России, могут не оплачивать госпошлину за регистрационные действия.
По мнению авторов законопроекта, продление срока беспошлинной регистрации будет стимулировать владельцев недвижимости завершить процесс регистрации в Росреестре. Закон был внесен на рассмотрение Госдумы 18 мая этого года, а одобрен депутатами и сенаторами 28 июня и 8 июля соответственно.
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