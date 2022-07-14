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Экономика

Путин продлил беспошлинную регистрацию недвижимости в Крыму до 2025 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает беспошлинную регистрацию объектов недвижимости на Крымском полуострове, приобретенных до его вхождения в состав России, до 2025 г., следует из документа, опубликованного на сайте правовой информации.

Речь идет о переходном периоде, который изначально действовал до 2017 г., а потом был продлен до 2023 г. Благодаря этому люди, которые купили недвижимость в Крыму до его присоединения к России, могут не оплачивать госпошлину за регистрационные действия.

По мнению авторов законопроекта, продление срока беспошлинной регистрации будет стимулировать владельцев недвижимости завершить процесс регистрации в Росреестре. Закон был внесен на рассмотрение Госдумы 18 мая этого года, а одобрен депутатами и сенаторами 28 июня и 8 июля соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных